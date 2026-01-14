  1. Inicio
¿Cuándo y a qué hora será la toma de posesión de Nasry Asfura?

Durante la toma de posesión se prevé la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, delegaciones internacionales y distintos sectores de la sociedad civil

El período presidencial de Asfura se extenderá hasta el 27 de enero de 2030.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La toma de posesión de Nasry Asfura como próximo presidente de Honduras ya tiene fecha y sede definidas, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara el miércoles 24 de diciembre la declaratoria que lo proclama como tal.

Datos de la toma de posesión

El mandatario electo asumirá oficialmente el cargo el 27 de enero de 2026, día en que iniciará el período presidencial 2026-2030, conforme a lo establecido en la Constitución de la República.

Presidenta Castro cancela nombramiento de altos cargos previo a transición

El acto de investidura se llevará a cabo en el Congreso Nacional, según confirmaron fuentes oficiales, descartándose la realización de la ceremonia en el Estadio Nacional Chelato Uclés, como ha ocurrido en anteriores administraciones; sin embargo, la hora del acto protocolario aún no ha sido revelada.

La decisión, de acuerdo con el nuevo gobierno, responde a la intención de evitar gastos considerados innecesarios.

Durante la sesión solemne se prevé la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, delegaciones internacionales y distintos sectores de la sociedad civil.

María Antonieta Mejía revela cómo será la toma de posesión de Nasry Asfura

El período presidencial de Asfura se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, tal como lo manda el ordenamiento constitucional hondureño, que establece esa fecha como el inicio del mandato de los presidentes electos tras las elecciones generales celebradas en noviembre.

Con la ceremonia del 27 de enero, Honduras dará paso formalmente a un nuevo gobierno, en cumplimiento de los plazos establecidos y bajo la observancia de actores nacionales e internacionales.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
