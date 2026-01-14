¿Cuándo y a qué hora será la toma de posesión de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.

La toma de posesión de Nasry Asfura como próximo presidente de Honduras ya tiene fecha y sede definidas, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara el miércoles 24 de diciembre la declaratoria que lo proclama como tal.

El mandatario electo asumirá oficialmente el cargo el 27 de enero de 2026 , día en que iniciará el período presidencial 2026-2030, conforme a lo establecido en la Constitución de la República .

El acto de investidura se llevará a cabo en el Congreso Nacional, según confirmaron fuentes oficiales, descartándose la realización de la ceremonia en el Estadio Nacional Chelato Uclés, como ha ocurrido en anteriores administraciones; sin embargo, la hora del acto protocolario aún no ha sido revelada.

La decisión, de acuerdo con el nuevo gobierno, responde a la intención de evitar gastos considerados innecesarios.

Durante la sesión solemne se prevé la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, delegaciones internacionales y distintos sectores de la sociedad civil.