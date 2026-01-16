¿Qué presidentes llegarán a Honduras para la toma de posesión de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.

La toma de posesión se llevará a cabo en el Congreso Nacional , donde se acondicionarán los espacios para recibir a los invitados y garantizar un acto seguro y ordenado.

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura , iniciará su mandato el próximo 27 de enero con una ceremonia que promete ser diferente a las acostumbradas, marcada por la sencillez y la austeridad.

La planificación busca reflejar los principios de austeridad y responsabilidad que Asfura ha enfatizado desde su triunfo electoral.

De acuerdo con la designada presidencial María Antonieta Mejía, la ceremonia permitirá un traspaso de mando claro y protocolario, con un enfoque en la seguridad y la coordinación institucional.

Sobre qué presidentes llegarán a Honduras para la toma de posesión, Mejía informó que "únicamente se realizará la toma de posesión con las misiones diplomáticas adscritas en el país", señalando que Asfura se comunicará personalmente con líderes de otras naciones para explicar las razones de esta decisión y los protocolos de seguridad adoptados.

Tradicionalmente, los actos de investidura presidencial se celebran en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera y reúnen a gobernantes extranjeros, representantes de organismos internacionales y una gran cantidad de invitados.

Esta vez, el Congreso Nacional será el escenario, en un formato cerrado y controlado. El evento contará con la participación de los 128 diputados del Congreso Nacional y las misiones diplomáticas acreditadas, quienes serán testigos del acto protocolario y de la entrega formal del poder.