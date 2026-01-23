No habrá transición formal entre Xiomara Castro y Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras

El proceso formal de transición entre el gobierno saliente de Xiomara Castro y la próxima administración de Nasry “Tito” Asfura ha quedado prácticamente descartado, tras semanas de controversia política y declaraciones cruzadas entre los partidos involucrados. Desde diciembre pasado, la presidenta Xiomara Castro había señalado que habría una transición ordenada una vez declarados oficialmente los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el proceso no solo se ha visto demorado, sino que finalmente no se concretará como lo había ordenado la mandataria el pasado 15 de enero. De acuerdo con Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, cualquier acercamiento o acuerdo para establecer un proceso de transición quedó totalmente descartado. Según Anduray, la decisión habría sido tomada por el presidente electo Nasry Asfura, ante lo que calificó como una “falta de seriedad” por parte de la presidenta Castro en el manejo del proceso.

Para el dirigente nacionalista, la forma en que el gobierno saliente abordó el tema evidenció una falta de compromiso con un proceso coordinado y transparente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Anduray explicó que Castro anunció inicialmente la transición en diciembre, luego reiteró su intención en varias ocasiones y, posteriormente, habría descalificado a la administración entrante al referirse a ella como un “gobierno de facto”. Esa cadena de mensajes contradictorios, señaló Anduray, habría deslegitimado cualquier esfuerzo de coordinación entre ambos gobiernos, lo que llevó al Partido Nacional a decidir no “caer en el juego de Libre”. A mediados de enero, la presidenta Castro emitió una orden formal para iniciar el proceso de transición y traspaso de mando al gobierno electo de Nasry Asfura, designando a funcionarios de alto nivel para tal fin. No obstante, esa instrucción no se tradujo en una transición bilateral coordinada con el equipo entrante, lo que deja al gobierno electo con limitadas opciones para acceder a información institucional clave de cara al inicio de su gestión, previsto para el 27 de enero.