Tomás Vaquero confirma validez de convocatoria para elegir Junta del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

Diputados del Partido Nacional denunciaron este sábado una supuesta ilegalidad en la convocatoria emitida por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, y solicitaron que el llamado fuera rectificado por basarse en un fundamento jurídico derogado. La diputada nacionalista Merary Díaz cuestionó que la convocatoria se sustentara en una normativa que ya no está vigente. “Usted no puede hacer una convocatoria en base a un fundamento jurídico que no es eficaz y no es válido porque obviamente ya está derogada. Gobernación debe rectificar esa convocatoria y hacerla en base a la Ley Orgánica del Congreso Nacional”, expresó Díaz.

Ante los señalamientos, Tomás Eduardo Vaquero Morris, secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, reconoció que la observación realizada por la congresista era válida, pero aseguró que el error fue corregido desde primeras horas del día. "Merary Díaz hizo una interpretación que me pareció correcta, tiene toda la razón, pero desde las cinco y media, seis de la mañana, está corregida la comunicación, no hay ningún problema", afirmó Vaquero Morris, al indicar que la versión actualizada de la convocatoria ya se encuentra publicada oficialmente. El funcionario sostuvo que la convocatoria cumple con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y negó que exista algún vicio que invalide el proceso. "La verdad es que la convocatoria está correcta, conforme a lo establecido realmente en lo que es la ley del Congreso Nacional", aseguró. Vaquero Morris explicó que el inconveniente se limitó a la referencia de un artículo que no se encontraba vigente, lo cual afirmó que no afecta la legalidad del llamado. De acuerdo con el secretario de Gobernación, el proceso avanza conforme a lo programado y la sesión de instalación del Congreso Nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 21, con miras a la elección de la Junta Directiva Provisional que dirigirá el Poder Legislativo para el período 2026-2030.