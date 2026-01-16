Convocan a diputados electos para instalación del Congreso Nacional 2026-2030

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización convocó oficialmente a los diputados propietarios y suplentes electos al Congreso Nacional de Honduras para el período legislativo 2026-2030, a fin de participar en los actos de instalación del Poder Legislativo y la elección de la Junta Directiva Provisional.
La convocatoria se realiza en atención al Oficio N.° SG-CNE-084-2026, remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante el cual se enviaron copias certificadas de las declaratorias de las elecciones generales de 2025, emitidas los días 24 y 30 de diciembre.
De acuerdo con el comunicado, el proceso se fundamenta en lo establecido en los artículos 14 y 16 del Reglamento Interno del Congreso Nacional, que disponen que el 21 de enero debe instalarse la Directiva Provisional y que corresponde a la Secretaría de Gobernación presidir la primera sesión preparatoria, así como tomar la Promesa Constitucional a dicha directiva.
En ese sentido, la Secretaría informó que el miércoles 21 de enero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo el acto oficial en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, ubicado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.
“Convocamos a las y los honorables diputados propietarios y suplentes electos para que, con su respectiva acreditación, concurran a los actos de instalación del Congreso Nacional de Honduras, para la toma de Promesa y elección de la Junta Directiva Provisional”, señala el documento oficial.
La convocatoria fue emitida y firmada por Tomás Eduardo Vaquero Morris, secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, quien certifica el cumplimiento del procedimiento legal para la apertura del nuevo período legislativo.