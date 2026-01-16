  1. Inicio
  2. · Honduras

Convocan a diputados electos para instalación del Congreso Nacional 2026-2030

Gobernación convoca a diputados propietarios y electos para la instalación del Congreso Nacional y la elección de la Junta Directiva Provisional.

Convocan a diputados electos para instalación del Congreso Nacional 2026-2030

Congreso Nacional de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización convocó oficialmente a los diputados propietarios y suplentes electos al Congreso Nacional de Honduras para el período legislativo 2026-2030, a fin de participar en los actos de instalación del Poder Legislativo y la elección de la Junta Directiva Provisional.

La convocatoria se realiza en atención al Oficio N.° SG-CNE-084-2026, remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante el cual se enviaron copias certificadas de las declaratorias de las elecciones generales de 2025, emitidas los días 24 y 30 de diciembre.

De acuerdo con el comunicado, el proceso se fundamenta en lo establecido en los artículos 14 y 16 del Reglamento Interno del Congreso Nacional, que disponen que el 21 de enero debe instalarse la Directiva Provisional y que corresponde a la Secretaría de Gobernación presidir la primera sesión preparatoria, así como tomar la Promesa Constitucional a dicha directiva.

Jorge Zelaya se despide del Congreso Nacional tras cuatro años de gestión

En ese sentido, la Secretaría informó que el miércoles 21 de enero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo el acto oficial en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, ubicado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.

Comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

“Convocamos a las y los honorables diputados propietarios y suplentes electos para que, con su respectiva acreditación, concurran a los actos de instalación del Congreso Nacional de Honduras, para la toma de Promesa y elección de la Junta Directiva Provisional”, señala el documento oficial.

La convocatoria fue emitida y firmada por Tomás Eduardo Vaquero Morris, secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, quien certifica el cumplimiento del procedimiento legal para la apertura del nuevo período legislativo.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias