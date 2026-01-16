Jorge Zelaya se despide del Congreso Nacional tras cuatro años de gestión

Tegucigalpa, Honduras.

En medio del período de transición gubernamental, Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, se despidió de su cargo en el Congreso Nacional, luego de concluir su mandato correspondiente al período 2022-2026. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el legislador compartió un mensaje cargado de nostalgia, gratitud y reflexión personal, tras regresar al hemiciclo para retirar sus pertenencias y entregar formalmente la llave de su gaveta parlamentaria. “Con nostalgia y gratitud cierro este capítulo, convencido de que solo unidos y de la mano de Dios podemos sacar adelante a Honduras”, expresó Zelaya, al recordar sus cuatro años como diputado propietario.

El congresista señaló que su labor inició el 20 de enero de 2022 y concluye el 20 de enero de 2026, tiempo en el que aseguró cumplir con disciplina y responsabilidad. “No sé si fui un buen o mal diputado; eso le corresponde juzgarlo al pueblo. De lo que sí estoy en paz es de haber cumplido con responsabilidad”, manifestó, al destacar que nunca faltó ni llegó tarde a una sesión legislativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Zelaya reconoció que durante su gestión pudieron haberse alcanzado más resultados, pero aseguró que actuó con honestidad y buena fe. “Confío en que Dios conoce nuestras intenciones y nuestro esfuerzo”, escribió. En su mensaje, también elevó una petición para quienes asumirán la nueva legislatura. “Hoy le pido a Él que guíe a quienes asumirán este nuevo reto, para que trabajen con sabiduría y amor por la mayoría del pueblo hondureño”, señaló. El diputado agradeció al Partido Nacional y a los ciudadanos del departamento de Francisco Morazán por haberle brindado la oportunidad de servir como parlamentario durante cuatro años. “Gracias a mi Partido Nacional y a la gente de Francisco Morazán por haber confiado en mí y regalarme el privilegio de servir”, añadió, dedicando también palabras de reconocimiento a su familia.

Trayectoria política y perfil público