Presidenta Castro ordena iniciar transición de gobierno

La Paz, La Paz.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, ordenó iniciar el proceso de transición gubernamental con representantes del presidente electo, Nasry Asfura, a 12 días del fin de la toma de posesión de este último. "Ordeno, en el marco de mis atribuciones constitucionales, al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, al ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, y al director del Servicio Civil, Russell Garay, que se organice a la transición y al traspaso de mandato al gobierno de facto, declarado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sin contar en los tres niveles electorales más de un millón de sufragios", declaró Castro.

La mandataria participó en el evento de conmemoración de los 144 años de fundación de la Policía Nacional, durante una ceremonia oficial en La Paz. “Reitero que no permaneceré ni un día más ni un día menos”, subrayó Castro, quien asumió el cargo el 27 de enero de 2022. “Con todo respeto a la memoria de Morazán, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, éxito a la juventud que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado por el bipartidismo, que deseo que imiten mi ejemplo de actuar con firmeza y no callar nunca contra el monstruoso fraude electoral, que desgraciadamente hoy han impuesto”, añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el marco del evento, se realizaron los ascensos oficiales de miembros de la institución como reconocimiento a su trayectoria y servicio.

Proceso

La comisión de transición es integrada con funcionarios del Gobierno saliente y representantes de la nueva Administración que asumirá para los próximos cuatro años. Según el CNE, Asfura ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Nasralla con el 39,53 %, mientras que Moncada quedó relegada en el tercer lugar con el 19,19 %.