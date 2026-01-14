¿Cómo será la toma de posesión de Nasry Asfura?

El próximo 27 de enero marcará un nuevo capítulo en la historia política de Honduras, cuando el presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah asuma oficialmente el poder en un escenario distinto a lo acostumbrado. Así será la toma de posesión de Nasry Asfura.
La ceremonia se desarrollará en el Congreso Nacional, un espacio que ha sido cuidadosamente elegido para albergar un evento sobrio y controlado.
Desde días previos, la ceremonia ha generado gran expectativa, con dudas sobre el formato del acto, la lista de asistentes y las razones detrás de un cambio tan notable en la forma de asumir la presidencia.
Aunque el país se prepara para la transición presidencial, el nuevo gobierno ha optado por reducir al mínimo cualquier despliegue logístico, priorizando discreción y orden sobre el simbolismo festivo.
A diferencia de investiduras anteriores, el acto no contará con celebraciones masivas ni concentraciones multitudinarias, rompiendo con una tradición que por años convirtió la toma de posesión en un evento de grandes dimensiones.
En ese contexto, se ha confirmado que el acto contará únicamente con los 128 diputados del Congreso Nacional y las misiones diplomáticas ya acreditadas en Honduras, sin presencia de mandatarios extranjeros.
La decisión, según explicó la diputada María Antonieta Mejía, responde principalmente a criterios de austeridad y seguridad, ante la incertidumbre sobre el estado de las finanzas públicas y posibles escenarios de tensión política el día de la investidura por parte de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre).
Mejía detalló que el presidente electo manifestó preocupación por los recursos con los que recibirá el país, por lo que se descartó cualquier evento que implique gastos adicionales para el Estado.
Asimismo, señaló que limitar la asistencia internacional también busca reducir riesgos, considerando que sectores políticos inconformes con los resultados electorales podrían generar alteraciones al orden público.
Tras la ceremonia, Asfura tiene previsto comunicarse directamente con otros jefes de Estado para explicar las razones detrás de la naturaleza austera de su juramentación y reafirmar las relaciones diplomáticas.
Mientras tanto, el mandatario electo se encuentra en el extranjero cumpliendo una agenda internacional que incluyó reuniones en Estados Unidos e Israel, y se espera su retorno al país el próximo 20 de enero.
Así, Honduras se encamina hacia una toma de posesión marcada por la sobriedad, el resguardo institucional y un mensaje claro: el nuevo gobierno iniciará su gestión con prudencia, cautela y bajo estrictas medidas de control.