Sarampión en Honduras: guía interactiva para reconocer síntomas y señales de alerta

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica tras confirmarse el primer caso importado de sarampión. LA PRENSA Premium muestra un interactivo explicando los síntomas

Sarampión en Honduras: guía interactiva para reconocer síntomas y señales de alerta

Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) confirmaron el primer caso importado de sarampión en Honduras

 Arte: Mario Sánchez
  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 16:26 /
  • Mario Sánchez
San Pedro Sula, Honduras

El sarampión volvió a encender las alertas sanitarias en Honduras luego de que la Secretaría de Salud confirmó un caso importado de la enfermedad.

Tras la activación de los protocolos de vigilancia y seguimiento de contactos para evitar la propagación del virus, también se reavivó la preocupación sobre la importancia de la vacunación y la detección temprana de síntomas.

Los primeros signos del sarampión suelen confundirse con una gripe fuerte. La enfermedad inicia con fiebre alta, cansancio, tos seca, congestión nasal y ojos irritados o enrojecidos.

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En algunos pacientes aparecen pequeñas manchas blancas dentro de la boca, conocidas como manchas de Koplik, consideradas una señal temprana característica de la infección.

Entre tres y cinco días después aparece el síntoma más visible: una erupción rojiza en la piel que generalmente comienza en el rostro y se extiende hacia el cuello, pecho, brazos y piernas.

La fiebre puede intensificarse mientras el sarpullido avanza. En niños pequeños, adultos mayores o personas con defensas bajas, el sarampión puede provocar complicaciones respiratorias y neumonía.

Especialistas recuerdan que el virus se transmite por el aire al toser, estornudar o, incluso, hablar en espacios cerrados. Por eso recomiendan acudir al médico ante síntomas sospechosos y verificar el esquema de vacunación, especialmente en menores de edad.

El interactivo muestra cuáles son los síntomas más frecuentes, cómo evolucionan y en qué momento se debe buscar atención médica.

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Mario Sánchez
Mario Sánchez
mario.sanchez@laprensa.hn

Periodista de investigación, visualización de datos, desarrollo web y animación. Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Docente universitario en diseño digital.

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