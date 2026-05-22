Sarampión en Honduras: guía interactiva para reconocer síntomas y señales de alerta

El sarampión volvió a encender las alertas sanitarias en Honduras luego de que la Secretaría de Salud <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/salud-confirma-primer-caso-importado-sarampion-PA30746797" target="_blank">confirmó un caso</a> importado de la enfermedad.Tras la activación de los protocolos de vigilancia y seguimiento de contactos para evitar la propagación del virus, también se reavivó la preocupación sobre la importancia de la vacunación y la detección temprana de síntomas.Los primeros signos del sarampión suelen confundirse con una gripe fuerte. La <b>enfermedad </b>inicia con fiebre alta, cansancio, tos seca, congestión nasal y ojos irritados o enrojecidos.