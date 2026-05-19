Don Sebastián perdió L80 mil y sus pertenencias en incendio que consumió su vivienda

SAN PEDRO SULA

Un voraz incendio consumió la vivienda de don Sebastián Romero en la colonia Montefresco, ubicada en la 28 calle y 12 avenida de San Pedro Sula, dejando pérdidas totales y a una familia prácticamente en la calle.

Aunque el siniestro no dejó personas heridas ni fallecidas, el propietario relató que estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor, ya que uno de sus hijos se encontraba en una de las habitaciones cuando comenzaron las llamas.

“Yo creí que mi hijo estaba dormido, pero a los gritos salió y estaba en otra habitación”, contó Romero, aún afectado por lo ocurrido.

El hombre explicó que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito mientras realizaban trabajos en el techo de la vivienda colocando una lámina.

“Estábamos poniendo una lámina. Yo conecté el taladro para hacer hoyos y poner tornillos. Después comenzó a salir humo y cuando bajé ya la cama había agarrado fuego”, relató a Diario LA PRENSA.