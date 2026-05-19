Don Sebastián perdió L80 mil y sus pertenencias en incendio que consumió su vivienda

Un voraz incendio consumió la vivienda de don Sebastián Romero en la colonia Montefresco, ubicada en la 28 calle y 12 avenida de San Pedro Sula, dejando pérdidas totales y a una familia prácticamente en la calle.
Aunque el siniestro no dejó personas heridas ni fallecidas, el propietario relató que estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor, ya que uno de sus hijos se encontraba en una de las habitaciones cuando comenzaron las llamas.
“Yo creí que mi hijo estaba dormido, pero a los gritos salió y estaba en otra habitación”, contó Romero, aún afectado por lo ocurrido.
El hombre explicó que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito mientras realizaban trabajos en el techo de la vivienda colocando una lámina.
“Estábamos poniendo una lámina. Yo conecté el taladro para hacer hoyos y poner tornillos. Después comenzó a salir humo y cuando bajé ya la cama había agarrado fuego”, relató a Diario LA PRENSA.
Según explicó, el cortocircuito se produjo en una conexión eléctrica ubicada en la pared, lo que rápidamente permitió que las llamas se propagaran dentro de la casa.
Romero intentó apagar el fuego y rescatar algunas pertenencias, pero las llamas se extendieron rápidamente y le impidieron ingresar nuevamente a una de las habitaciones.
“Quise sacar el colchón, pero el fuego me arrojó para atrás”, expresó.
Entre las pérdidas materiales mencionó refrigeradoras, camas, muebles, televisores, equipos de internet, puertas y otros artículos del hogar acumulados durante décadas.
Además, reveló que apenas un día antes había retirado 80 mil lempiras, dinero que mantenía guardado dentro de la vivienda y que también fue consumido por el incendio.
“Todo se quemó. No quedó nada”, lamentó el afectado.
Don Sebastián detalló que ha vivido en esa casa desde 1991 y aseguró que ahora deberá comenzar de cero tras perder prácticamente todo su patrimonio.
“Ojalá alguien se ponga la mano en la conciencia y nos ayude”, manifestó al hacer un llamado al gobierno, diputados y personas solidarias para recibir apoyo.
Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas, mientras se investigan las causas del siniestro.