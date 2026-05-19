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¿Quiénes eran los jóvenes que murieron en el accidente vial en Intibucá?

Una rastra cargada con fertilizante impactó contra maquinaria vial en la carretera de Jesús de Otoro, provocando la muerte de tres jóvenes

¿Quiénes eran los jóvenes que murieron en el accidente vial en Intibucá?
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Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de tres personas la tarde de ayer lunes en la carretera de Jesús de Otoro, luego de una fuerte colisión entre una rastra cargada con fertilizante y maquinaria pesada que realizaba trabajos de construcción vial en el sector de La Piñera.
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De acuerdo con información, la rastra impactó contra el equipo utilizado por una empresa encargada del mejoramiento de la carretera, provocando el aparatoso accidente.

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Entre las víctimas mortales fueron identificados José Ángel Alfaro y Milton Alfaro, originarios de El Carmen, Lepaera, Lempira.

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La tercera víctima es Javier Pineda Sánchez, originario de Maracia, Ologosi, Intibucá.
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Según las autoridades, las víctimas fueron embestidas por la rastra, cuyo conductor presuntamente manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente.
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Tras el impacto, equipos de socorro se desplazaron rápidamente hasta la zona para atender la emergencia y realizar labores de rescate, mientras agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y otras autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes.
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El fuerte choque también provocó severos daños materiales en la maquinaria pesada involucrada y en la rastra que transportaba fertilizante.
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Las autoridades indicaron que una de las principales hipótesis apunta a que el conductor de la rastra habría perdido el control de la unidad antes de impactar contra el equipo que trabajaba en la carretera.
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Fotografía en vida de José Ángel Alfaro.

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Fotografía en vida de Milton Alfaro.

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