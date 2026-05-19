CLas propiedades vinculadas a Magdaleno Meza y aseguradas por el MP

El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó este martes una operación de privación de dominio sobre bienes presuntamente vinculados a una red criminal asociada al fallecido Magdaleno Meza Fúnez, quien también era conocido como Nery Orlando López Sanabria.
Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura habría operado desde 2006 bajo el liderazgo de Meza Fúnez, con actividades relacionadas al tráfico de drogas y al lavado de activos, utilizando diferentes mecanismos para dar apariencia de legalidad a sus recursos.
Las autoridades detallan que uno de los principales métodos utilizados consistía en la adquisición de bienes a nombre de terceros, así como la creación de sociedades mercantiles de fachada, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero y dificultar su rastreo.
Dentro de ese esquema, el MP señala la apropiación de una extensa propiedad de 1,233 manzanas en el sector de Cedros, Francisco Morazán, la cual habría sido adquirida mediante acuerdos financieros con un tercero y posteriormente utilizada con la presunta intención de establecer una pista clandestina para el aterrizaje de aeronaves vinculadas al narcotráfico.
Asimismo, las investigaciones identifican otros inmuebles ubicados en Macuelizo, Santa Bárbara, así como propiedades en la aldea Las Flores y en el sector del río Culupa, además del terreno de Cedros, todos presuntamente relacionados con la red investigada.
También se incluyen en las acciones de privación de dominio dos sociedades mercantiles que habrían sido utilizadas para canalizar y disimular recursos de origen ilícito.
El Ministerio Público indicó que estas diligencias forman parte de un proceso más amplio orientado a desarticular estructuras patrimoniales vinculadas al crimen organizado y recuperar activos presuntamente obtenidos de manera ilegal.
López Sanabria era considerado socio de importantes estructuras delictivas, como el cartel de los hermanos Valle Valle. Tras ser requerido por la justicia, intentó evadir a las autoridades fingiendo su muerte en el año 2015. Posteriormente, obtuvo documentación falsa bajo el nombre de Magdaleno Meza Fúnez. Con esta nueva identidad operó hasta su captura en junio de 2018 durante un operativo en el sector de Naco, Santa Bárbara. En Honduras se le abrió un proceso penal por el delito de lavado de activos.
El 26 de octubre de 2019, Magdaleno Meza fue asesinado con saña en el interior de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara (conocida como "El Pozo"). Su muerte ocurrió en un pasillo del recinto a manos de otros reclusos, un hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del centro penal y que generó un fuerte escándalo internacional sobre el control y la seguridad de las prisiones en Honduras.