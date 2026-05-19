CLas propiedades vinculadas a Magdaleno Meza y aseguradas por el MP

López Sanabria era considerado socio de importantes estructuras delictivas, como el cartel de los hermanos Valle Valle. Tras ser requerido por la justicia, intentó evadir a las autoridades fingiendo su muerte en el año 2015. Posteriormente, obtuvo documentación falsa bajo el nombre de Magdaleno Meza Fúnez. Con esta nueva identidad operó hasta su captura en junio de 2018 durante un operativo en el sector de Naco, Santa Bárbara. En Honduras se le abrió un proceso penal por el delito de lavado de activos.