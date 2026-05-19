Motagua confirma fecha y hora de la Gran Final ante Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua hizo oficial a través de sus redes sociales la fecha y horario de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, donde disputará el título frente al Marathón. La institución azul anunció que el partido de vuelta, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol hondureño, se jugará el domingo 24 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a partir de las 5:00 de la tarde. "¡Nos vemos en el Nacional, familia azul!", publicó el club capitalino en sus redes sociales, invitando a su afición a acompañar al equipo en la búsqueda de un nuevo campeonato.

Por su parte, el encuentro de ida, con el "Monstruo Verde" como local, está programado para este jueves 21 de mayo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La directiva del equipo sampedrano maneja de que el encuentro deportivo pueda comenzar a las 8 de la noche. Motagua fue el primer equipo en asegurar su boleto a la final tras derrotar 2-1 a Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés durante la última jornada de la Triangular B. Los dirigidos por Javier López alcanzaron su final número 29 en la historia y ahora buscarán levantar su copa número 20 para seguir ampliando su legado como uno de los clubes más exitosos del país, solo por detrás de Olimpia, que suma 40 títulos. Por otro lado, Marathón obtuvo el segundo boleto a la gran final luego de empatar 1-1 frente a Real España en el derbi sampedrano disputado en el estadio Francisco Morazán. El conjunto dirigido por Pablo Lavallén intentará conquistar el décimo título de su historia en un año especial para la institución verdolaga, que recientemente celebró el centenario de su fundación.

Además, buscará dejar atrás el sabor amargo de haber perdido la final del Apertura 2025 ante Olimpia.

FECHAS DE LAS FINALES