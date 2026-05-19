Presentan nuevo requerimiento fiscal contra Adán Fúnez

San Pedro Sula.

El Ministerio Público (MP) presentó un nuevo requerimiento fiscal contra Adán Fúnez Martínez, exalcalde de Tocoa, por el delito de abuso de autoridad. Un juez con jurisdicción nacional admitió el requerimiento presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), informó Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula.

Martínez, de 76 años de edad, está recluido en la cárcel de Támara, mientras enfrenta cargos relacionados con el asesinato del ambientalista Juan López, en un hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2024 en Tocoa. Un juez con jurisdicción nacional le dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Fue detenido el 12 de mayo. La misma resolución judicial también alcanza a los acusados Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos, señalados por el Ministerio Público como parte del grupo que habría participado en la planificación del crimen. Fúnez fue alcalde de Tocoa entre los períodos 2006-2010, 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026.