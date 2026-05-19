Presentan nuevo requerimiento fiscal contra Adán Fúnez

El Ministerio Público (MP) presentó un nuevo requerimiento fiscal contra Adán Fúnez Martínez, exalcalde de Tocoa, por el delito de abuso de autoridad.
Un juez con jurisdicción nacional admitió el requerimiento presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), informó Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula.
Martínez, de 76 años de edad, está recluido en la cárcel de Támara, mientras enfrenta cargos relacionados con el asesinato del ambientalista Juan López, en un hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2024 en Tocoa. Un juez con jurisdicción nacional le dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Fue detenido el 12 de mayo.
La misma resolución judicial también alcanza a los acusados Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos, señalados por el Ministerio Público como parte del grupo que habría participado en la planificación del crimen.
Fúnez fue alcalde de Tocoa entre los períodos 2006-2010, 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026.
La decisión fue emitida tras una audiencia inicial que se extendió por aproximadamente 15 horas en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, finalizando alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado.
El Ministerio Público presentó al menos 16 medios de prueba con el objetivo de sustentar la acusación por los delitos de asesinato y asociación para delinquir contra los tres imputados.
De acuerdo con el juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía constituyen indicios suficientes de la participación de los acusados en el hecho violento, señalando que desde agosto de 2024 habrían sostenido reuniones para concretar el plan criminal.
Entre los elementos probatorios expuestos figura un audio de la declaración del testigo protegido identificado como CCC-2024, rendida ante un juez en abril de este año.
En su testimonio, el testigo relató que en agosto de 2024 observó a Héctor Eduardo Méndez reunido con Juan Ángel Ramos Gallegos en un bar, donde este último habría mostrado una fotografía del ambientalista Juan López.
En otra ocasión, siempre según la declaración, el testigo afirmó haber escuchado en la vivienda de Óscar Alexis Guardado Alvarenga una conversación en la que se mencionaba que Ramos Gallegos ofrecía dinero para asesinar al defensor ambiental.
Según el mismo testimonio, el entonces alcalde Adán Fúnez habría financiado el crimen con una suma de 200 mil lempiras, monto que supuestamente sería dividido entre tres personas involucradas.