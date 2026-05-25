Presentan al Congreso nómina de 24 aspirantes a cargos vacantes en el CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras

El documento oficial marca el cierre definitivo del proceso de evaluación y selección de los profesionales que aspiran a dar soporte institucional a los máximos organismos electorales del país.

La Comisión de Selección Legislativa del Congreso Nacional presentó formalmente la moción con la nómina final de candidatos propuestos para integrar, en condición de sustitutos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

​La lista remitida al pleno de diputados consta de 24 profesionales del derecho y las ciencias sociales, distribuidos equitativamente en dos listados de 12 candidatos por cada institución.

Estos perfiles superaron las distintas fases de audiencias públicas y entrevistas técnicas, quedando ahora a completa disposición de las fuerzas políticas para el debate parlamentario general.

​A partir de este momento, el escenario se traslada a las negociaciones de las bancadas mayoritarias en el hemiciclo.

Al requerirse una mayoría calificada de 86 votos para su aprobación constitucional, la votación definitiva no tiene una fecha fija y quedará supeditada a los consensos y al "blindaje" normativo que las principales fuerzas políticas logren amarrar para el próximo proceso electoral.​Mientras las negociaciones avanzan tras bambalinas, las autoridades parlamentarias han reiterado que no cederán ante presiones ni caprichos particulares, garantizando que la elección final priorice la idoneidad y el fortalecimiento democrático.

Los candidatos incluidos en la nómina final representan una diversidad de trayectorias que ahora esperan el visto bueno definitivo del poder legislativo.