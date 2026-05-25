Presentan al Congreso nómina de 24 aspirantes a cargos vacantes en el CNE y TJE

La Comisión de Selección Legislativa del Congreso Nacional presentó formalmente la moción con la nómina final de candidatos propuestos para integrar, en condición de sustitutos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El documento oficial marca el cierre definitivo del proceso de evaluación y selección de los profesionales que aspiran a dar soporte institucional a los máximos organismos electorales del país.
La lista remitida al pleno de diputados consta de 24 profesionales del derecho y las ciencias sociales, distribuidos equitativamente en dos listados de 12 candidatos por cada institución.
Estos perfiles superaron las distintas fases de audiencias públicas y entrevistas técnicas, quedando ahora a completa disposición de las fuerzas políticas para el debate parlamentario general.
A partir de este momento, el escenario se traslada a las negociaciones de las bancadas mayoritarias en el hemiciclo.
Al requerirse una mayoría calificada de 86 votos para su aprobación constitucional, la votación definitiva no tiene una fecha fija y quedará supeditada a los consensos y al "blindaje" normativo que las principales fuerzas políticas logren amarrar para el próximo proceso electoral.Mientras las negociaciones avanzan tras bambalinas, las autoridades parlamentarias han reiterado que no cederán ante presiones ni caprichos particulares, garantizando que la elección final priorice la idoneidad y el fortalecimiento democrático.
Los candidatos incluidos en la nómina final representan una diversidad de trayectorias que ahora esperan el visto bueno definitivo del poder legislativo.
Candidatos propuestos al Consejo Nacional Electoral (CNE):
1. German Oswaldo Altamirano Díaz
2. Alex Reinaldo Baquis Corea
3. Yovanny Dubón Tróchez
4. Eduardo Enrique Fuentes Cálix
5. Alfredo Enrique Laínez Álvarez
6. German Edgardo Leitzelar Hernández
7. Walter Jeremías López Flores
8. Kenneth Rolando Madrid Chinchilla
9. Fátima Patricia Mena Baide
10. Santos Roberto Peña Enamorado
11. Yahve Salvador Sabillón Cruz
12. Aixa Gabriela Zelaya Gómez
Candidatos propuestos al Tribunal de Justicia Electoral (TJE):
1. Claudia Lizeth Aguilera Granera
2. Idulio Melquiades Alonzo Medina
3. Félix Antonio Ávila Ortiz
4. Olimpia Astrid Bustillo Vijil
5. Karen Yohana Guandique Estrada
6. Arístides Mejía Carranza
7. Wilfredo Méndez Gonzáles
8. Laura Victoria Salgado Carías
9. Mario Amílcar Portillo Contreras
10. Agapito Alexander Rodríguez Escobar
11. Mariano Torres Flores
12. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor