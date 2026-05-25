Elección en el CNE y TJE será cuando existan consensos, dice Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional inicia este lunes una semana decisiva para la institucionalidad democrática del país, marcada por intensas negociaciones en busca de consensos políticos. Luego de expirar la última prórroga concedida por el Legislativo, la Comisión de Selección recibirá de manera definitiva la nómina de aspirantes evaluados para ocupar las vacantes de consejeros y magistrados suplentes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Sin posibilidad de nuevas extensiones, el listado final se convierte en el último filtro de profesionales llamados a fortalecer la estabilidad de los organismos encargados de garantizar el voto y la justicia electoral, en vísperas de los próximos comicios. A pesar de la presión por la entrega del documento, la elección de los nuevos funcionarios en el pleno del Congreso Nacional no será inmediata. La parálisis originada por la falta de acuerdos políticos obliga a las bancadas a iniciar una intensa jornada de cabildeos, ya que el nombramiento de las autoridades electorales requiere obligatoriamente de una mayoría calificada de 86 votos, una cifra que ninguna fuerza política posee por sí sola en la actual conformación del hemiciclo.

El ambiente legislativo se mantiene expectante, pues diversos sectores sociales exigen que el proceso de selección de estos sustitutos se base estrictamente en la meritocracia, la transparencia y la idoneidad técnica. Con la nómina en manos de los diputados, el reto del Congreso Nacional consistirá en destrabar las negociaciones y evitar que la integración de estos órganos quede sujeta a cuotas partidarias que debiliten la confianza ciudadana en el sistema electoral. Al concluir el plazo de entrega de la nómina, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue categórico al señalar que la recepción del listado no apresurará una votación a matacaballo en el pleno, supeditando la elección de las nuevas cabezas electorales a la consecución de reformas previas. "La elección será cuando tengamos los consensos, no hay una camisa de fuerza que le diga al Congreso que una vez recibida la nómina tenemos que elegir ya hoy. Esto es con consenso", advirtió Zambrano, asegurando que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal coinciden en la urgencia de establecer medidas de protección para las elecciones generales.