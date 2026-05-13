Lista de aspirantes al CNE y TJE sería enviada en las próximas horas al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El proceso para elegir a las nuevas autoridades electorales de Honduras entraría en su fase decisiva en las próximas horas, luego de que trascendiera que la nómina final de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ya fue conformada.

Fuentes vinculadas al proceso confirmaron a LA PRENSA que el listado oficial sería remitido próximamente al Congreso Nacional, donde deberá desarrollarse la elección de los magistrados propietarios y suplentes de ambos organismos.

La designación de las nuevas autoridades electorales es considerada estratégica para el país, debido al papel que desempeñarán en la organización, supervisión y resolución de controversias durante los próximos procesos electorales.

El listado quedó definido tras concluir las etapas de evaluación, verificación de requisitos y entrevistas realizadas a los postulantes que aspiran a integrar el CNE y el TJE para el siguiente período.