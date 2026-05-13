Lista de aspirantes al CNE y TJE sería enviada en las próximas horas al Congreso Nacional

El proceso para elegir a las nuevas autoridades electorales de Honduras entraría en su fase decisiva en las próximas horas, luego de que trascendiera que la nómina final de aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ya fue conformada.
Fuentes vinculadas al proceso confirmaron a LA PRENSA que el listado oficial sería remitido próximamente al Congreso Nacional, donde deberá desarrollarse la elección de los magistrados propietarios y suplentes de ambos organismos.
La designación de las nuevas autoridades electorales es considerada estratégica para el país, debido al papel que desempeñarán en la organización, supervisión y resolución de controversias durante los próximos procesos electorales.
El listado quedó definido tras concluir las etapas de evaluación, verificación de requisitos y entrevistas realizadas a los postulantes que aspiran a integrar el CNE y el TJE para el siguiente período.
Una vez la nómina sea entregada formalmente al Poder Legislativo, la junta directiva del Congreso Nacional deberá convocar a sesión de pleno para iniciar el procedimiento de elección.
Previo a la votación en el hemiciclo, las diferentes bancadas políticas analizarán los perfiles de los candidatos incluidos en las listas.
Diversos sectores de sociedad civil han reiterado que la elección debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, independencia y capacidad técnica, con el objetivo de fortalecer la credibilidad del sistema electoral hondureño.
De manera preliminar, entre los nominados para vacantes en el Consejo Nacional Electoral figuran Germán Altamirano, Walter Alex Banegas, Alex Baquiz, Álvaro Bardales, Olban Coello, Eduardo Fuentes, Cinthya García, Germán Letzelar, Kenneth Madrid, Fátima Mena, Santos Roberto Peña y Aixa Zelaya.
En la nómina para el Tribunal de Justicia Electoral aparecen Sobeyda Andino, Álvaro Bardales, Juan Berganza, Iris Claros, Landon Ducker, Karen Guandique, Aristides Mejía, Wilfredo Méndez, Víctor Murillo, Santos Roberto Peña, Mario Portillo, Karla Romero, Mariano Torres y Vilma Zúñiga.
Algunos nombres aparecen en ambas listas, lo que refleja la posibilidad de que determinados aspirantes puedan ser considerados para cualquiera de los dos organismos electorales.
La elección de los nuevos consejeros y magistrados requerirá consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
El proceso ocurre en un contexto marcado por la expectativa ciudadana sobre el fortalecimiento institucional de los entes electorales, de cara a futuros comicios en Honduras.
Hasta el momento, el Congreso Nacional no ha confirmado la fecha exacta en que se realizará la sesión para elegir a las nuevas autoridades del CNE y el TJE.