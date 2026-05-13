Leyes publicadas en La Gaceta podrán consultarse gratis

Tegucigalpa, Honduras

Las leyes publicadas en el Diario Oficial La Gaceta podrán ser consultadas de forma gratuita por la población hondureña, luego de la firma de un convenio entre el Congreso Nacional y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag). El acuerdo, denominado Convenio de Acceso Universal y Gratuito a las Leyes de la República, fue firmado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el director de la Enag, Juan Manuel Gálvez. La medida busca facilitar el acceso ciudadano a la legislación hondureña y beneficiar principalmente a estudiantes, abogados, periodistas, catedráticos, universidades, medios de comunicación y población en general que necesite consultar leyes, decretos y reformas publicadas oficialmente.

Zambrano afirmó que el acceso a las leyes debe entenderse como un derecho ciudadano y como una herramienta para fortalecer la transparencia pública. “El acceso a las leyes es un derecho, y es un derecho que el Congreso ha limitado por más de 44 años”, expresó el titular del Legislativo. Según Zambrano, hasta ahora no existía una plataforma gratuita que permitiera a la población consultar libremente las leyes publicadas en La Gaceta, ya que la Enag cobraba una suscripción anual de 2,000 lempiras.

“No existía una página gratuita para la gente. La Enag tenía un cobro de 2,000 lempiras por año al estudiante, al catedrático o al periodista que quiere informarse de las publicaciones de las leyes, y esto no puede ser pagado, debe ser gratuito”, señaló. Con el convenio, el Congreso Nacional tendrá acceso a la base de datos de La Gaceta para ponerla a disposición del público mediante sus plataformas oficiales, incluyendo una nueva modalidad digital y una aplicación. El presidente del Congreso también informó que se invitó a universidades públicas y privadas, así como al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), para acompañar la firma del convenio y conocer la forma en que funcionará el nuevo acceso gratuito. Además, planteó la posibilidad de desarrollar capacitaciones dirigidas a jóvenes universitarios sobre el proceso de creación, aprobación, modificación y reforma de las leyes en Honduras. Para cubrir los ingresos que dejará de percibir la Enag por suscripciones, el Congreso Nacional asumirá los pagos hasta diciembre de 2026. A partir de 2027, se incluirá una partida presupuestaria adicional para financiar esos costos.