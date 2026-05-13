Colegio de Biólogos pide no aprobar proyectos en zonas afectadas por incendios

Tegucigalpa, Honduras

El Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) alertó sobre la crisis ambiental y de salud pública provocada por los incendios forestales en el país, al señalar que estos eventos no solo destruyen bosques, sino que también afectan la salud humana, la biodiversidad, el suelo y la calidad del aire. Mediante el pronunciamiento 001-2026, emitido el 12 de mayo de 2026, el gremio profesional advirtió que los incendios forestales representan una de las mayores amenazas para la salud ambiental y humana, debido a que provocan pérdida y fragmentación de hábitats, alteran la vida silvestre, reducen la capacidad del suelo para generar vida y aumentan la emisión de gases de efecto invernadero.

El documento también señala que el humo y el material particulado fino, como el PM2.5, deterioran la calidad del aire y elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias en la población. El Colegio de Biólogos sostuvo que el cambio de uso del suelo para fines agrícolas, ganaderos y residenciales, principalmente en zonas naturales e incluso en áreas protegidas, ha estado históricamente vinculado con incendios forestales provocados. Según el pronunciamiento, esta situación se agrava por los efectos del calentamiento global, lo que genera un escenario de mayor vulnerabilidad para Honduras.

Ante este panorama, el CBH hizo un llamado al Gobierno de la República para fortalecer el sistema nacional de atención a incendios forestales, incluyendo acciones de prevención, detección temprana, monitoreo y vigilancia, con especial atención en áreas protegidas y zonas naturales. El gremio también pidió cumplir y hacer cumplir la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, así como el Código Penal, con el fin de aplicar las sanciones administrativas y penales que correspondan por los daños causados al ambiente. Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento es la solicitud de no autorizar nuevos proyectos agrícolas, ganaderos, residenciales o de otro tipo en zonas que hayan sido afectadas por incendios forestales o donde exista una investigación relacionada con estos hechos.

Además, el Colegio de Biólogos pidió priorizar planes de restauración en los sitios afectados, ya sea mediante acciones activas de regeneración de la cubierta vegetal o por medio de esfuerzos de protección que permitan la recuperación natural de los ecosistemas. La organización recomendó que estos procesos tomen en cuenta criterios técnicos y científicos, como la protección del suelo, el control de la erosión, el uso de especies nativas, la prevención de especies invasoras y la recuperación de la función ecológica de las áreas afectadas. El pronunciamiento también plantea la necesidad de institucionalizar programas de educación ambiental en todos los niveles educativos, con el propósito de fomentar una cultura de prevención y valoración del bosque como recurso estratégico y vital. Finalmente, el Colegio de Biólogos de Honduras puso a disposición de las autoridades sus capacidades técnicas y científicas para que la toma de decisiones sea inclusiva, transparente y basada en el mejor conocimiento disponible.

En lo que va de 2026, Honduras registra un repunte de incendios forestales durante la temporada seca. De acuerdo con publicaciones recientes de LA PRENSA, el país ya superaba los 454 incendios forestales y acumulaba más de 18,600 hectáreas de bosque afectadas, una cifra que obligó a las instituciones de emergencia a reforzar las labores de control y extinción en distintos puntos del territorio nacional. El impacto no se limita a la pérdida de cobertura boscosa. Notas recientes también advierten que más de 325,000 hectáreas de bosque están en riesgo muy alto ante incendios forestales en 2026, especialmente con el avance del verano, las altas temperaturas y las quemas no controladas.