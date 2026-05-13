A Támara envían a supuesto segundo al mando del Cartel del Diablo

San Pedro Sula.

El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este miércoles detención judicial contra Wilder Fernández Caballero, alias “Sanguinario”, señalado de participar en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez.

Durante la audiencia de declaración de imputado, las autoridades le atribuyeron los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego en perjuicio de Óscar Núñez y del orden público del Estado de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, Fernández Caballero sería integrante de la estructura criminal denominada Cártel del Diablo, grupo al que las autoridades vinculan con secuestros, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos.