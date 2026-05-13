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A Támara envían a supuesto segundo al mando del Cartel del Diablo

La Policía Nacional informó que Wilder Fernández Caballero sería el noveno supuesto integrante del Cártel del Diablo capturado durante recientes operativos

A Támara envían a supuesto segundo al mando del Cartel del Diablo

Wilder Fernández Caballero, alias “Sanguinario”, señalado de participar en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez
San Pedro Sula.

El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este miércoles detención judicial contra Wilder Fernández Caballero, alias “Sanguinario”, señalado de participar en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez.

Durante la audiencia de declaración de imputado, las autoridades le atribuyeron los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego en perjuicio de Óscar Núñez y del orden público del Estado de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, Fernández Caballero sería integrante de la estructura criminal denominada Cártel del Diablo, grupo al que las autoridades vinculan con secuestros, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos.

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Las labores de inteligencia e investigación permitieron ubicar al sospechoso en la aldea Pacayalito, donde fue capturado por agentes de seguridad.

Según el informe policial, alias “Sanguinario” habría participado en el cobro del dinero exigido como rescate a los familiares del pastor Óscar Núñez, quien fue secuestrado el pasado 20 de abril en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

“En una primera instancia, recibió la cantidad de 400 mil lempiras; posteriormente continuó exigiendo un segundo pago”, detalla el reporte policial.

Las investigaciones indican que los familiares entregaron posteriormente un millón de lempiras adicionales, para un total de un millón 400 mil lempiras pagados a los supuestos secuestradores.

La Policía Nacional informó que Wilder Fernández Caballero sería el noveno supuesto integrante del Cártel del Diablo capturado durante recientes operativos ejecutados en los departamentos de Yoro, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán.

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Redacción La Prensa
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