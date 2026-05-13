Honduras refuerza estrategia turística con nueva ruta aérea hacia España

A partir de septiembre, Honduras fortalecerá su enlace aéreo con Europa mediante una nueva frecuencia de vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional de Palmerola. La medida, impulsada por el gobierno del presidente Nasry Asfura, busca dinamizar el turismo, facilitar el intercambio comercial y atraer mayores inversiones al país.
La información fue confirmada por el presidente hondureño luego de sostener un encuentro en Casa de Gobierno con ejecutivos de la compañía aérea Iberojet y autoridades relacionadas con las áreas de turismo y transporte aéreo.
Con esta nueva operación aérea se agregarán alrededor de cinco mil plazas más a las más de 110 mil ya disponibles en la conexión directa entre Honduras y España, fortaleciendo así una de las rutas internacionales más relevantes que unen al país con Europa.
La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre las autoridades hondureñas y la aerolínea Iberojet, integrante de Ávoris Corporación Empresarial, consorcio turístico español que busca posicionar a Honduras como una opción en crecimiento para los viajeros europeos.
Promoviendo la inversón y el turismo
Según indicaron las autoridades, la ampliación de operaciones aéreas favorecerá el ingreso de turistas extranjeros y contribuirá a dinamizar las actividades comerciales, afianzando además las relaciones económicas y culturales entre Honduras y España.
Desde que comenzó a operar la ruta directa entre Madrid y Palmerola en diciembre de 2022, esta conexión ha sido presentada como una apuesta clave para fortalecer la proyección internacional del país y generar nuevas oportunidades para la industria turística hondureña.
En el encuentro participaron el presidente Nasry Asfura; el titular de la Secretaría de la Presidencia, Juan Carlos García; el ministro de Turismo, Andrés Ehrler; Mario Domínguez, director general adjunto de Tour Operadores de Ávoris; Armando Funes, asesor de conectividad del Instituto Hondureño de Turismo (IHT); además de los expertos en derecho aeronáutico Guillermo Montes y Darío Montes.
Funcionarios destacaron que el incremento en las operaciones aéreas abre nuevas posibilidades para impulsar la economía nacional y mejorar la presencia de Honduras en circuitos clave del turismo global.
Asimismo, el gobierno considera que una mayor conectividad aérea contribuye a captar inversiones, crear oportunidades laborales y fortalecer la participación del país en mercados internacionales de alta competencia.