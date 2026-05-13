Honduras refuerza estrategia turística con nueva ruta aérea hacia España

Tegucigalpa, Honduras

A partir de septiembre, Honduras fortalecerá su enlace aéreo con Europa mediante una nueva frecuencia de vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional de Palmerola. La medida, impulsada por el gobierno del presidente Nasry Asfura, busca dinamizar el turismo, facilitar el intercambio comercial y atraer mayores inversiones al país.

La información fue confirmada por el presidente hondureño luego de sostener un encuentro en Casa de Gobierno con ejecutivos de la compañía aérea Iberojet y autoridades relacionadas con las áreas de turismo y transporte aéreo.

Con esta nueva operación aérea se agregarán alrededor de cinco mil plazas más a las más de 110 mil ya disponibles en la conexión directa entre Honduras y España, fortaleciendo así una de las rutas internacionales más relevantes que unen al país con Europa.