La advertencia de Espinel previo al duelo ante Marathón en las triangulares

También por como los directivos de otros equipos se han pronunciado de todo, menos los de Olimpia , de los cuales aseguraron que ninguno de su equipo es santo, pero que si hay cierta preocupación.

Olimpia suma seis puntos, ahora le toca visitar un Marathón, pero Eduardo Espinel, en conferencia de prensa dijo estar preocupado con lo que pueda pasar. Insinuó que por los árbitros y las decisiones que han venido tomando.

Los dirigidos por el uruguayo respondieron bien a un sorpresivo planteamiento y sorprendieron a La Máquina que no supo reponerse de los golpes del León, a pesar de que el final fue de infarto en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Eduardo Espinel se tomó revancha ante Jeaustin Campos y tras el triunfo 3-2, Olimpia depende de sí mismo para volver a una final y buscar otro tricampeonato en la Liga Nacional.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Por qué se vieron tantos cambios en el 11 inicial?

"En cuanto al partido, había que ganarlo y se ganó, es tan simple como eso. Pensábamos que había un equipo para este partido y fue el que entró. Independientemente de los nombres siempre he dicho que hay que estar preparados y creo que este triunfo se basó exclusivamente en la disposición que tuvieron los jugadores desde el minuto cero, de que el esfuerzo estaba por encima de todo y lo interpretaron bien. Tuvimos intensidad que no pasó el partido pasado. Necesitábamos un golpe de autoridad de local y lo conseguimos. Desde que terminó el encuentro en San Pedro Sula ya sabíamos qué equipo iba a jugar y para el próximo también ya sabemos porque jugamos cada tres días y no hay mucho tiempo".

Olimpia hoy tuvo a 8 futbolistas formados en su cantera, solo Jerry Bengtson, Yustin Arboleda y Mango Sánchez no. ¿Le llena de gratitud esto tras los comentarios de que no se usan jóvenes?

"Nosotros tenemos claro cuál es el proyecto y cuándo se pueden poner a los más chicos y cuándo no; hay muchos que están preparados, pero no solo para este partido, para el resto del campeonato. Eso sí, hay que saber cuándo ponerlos. Ellos nos dan frescura a los de experiencia. A mí no me sorprende el rendimiento de varios jóvenes. A veces el resultado opaca todo; el pasado partido éramos los peores por la derrota, pero yo me mantengo que somos los mismos a pesar de la victoria".

¿No está tan contento por el resultado?

"Son los tres puntos nada más, estoy preocupado por otra situación. No podemos hablar, pero hay cosas que se caen de maduras. No estamos teniendo suerte en algunos fallos, hay mucha presión, donde el único que no la hace es Olimpia, porque ningún dirigente salió a hablar, ni el entrenador a hablar de cuándo lo perjudican; no hacemos ninguna presión, eso es lo que me preocupa. Tal vez las interpretaciones de los árbitros son diferentes, como la falta que le hacen a Félix en el primer gol. Otra es que Jorge Benguché se va solo al marco y le sacan solo amarilla; es más grave la falta de Raúl García para ser expulsado que evitar un gol. Estamos preocupados en ese sentido y lo único que preocupa es que todo sea normal;

¿Ya piensas en la final? ¿Qué le pareció el planteamiento de Real España?

"No, para nada, tenemos que ir a ganar ante Marathón. En cuanto al parado de ellos, nos facilitó mucho, nos vino bien; le ganamos la mitad de la cancha, fueron más predecibles. Jugaron mejor el pasado partido, nos sorprendimos, pero fue a favor nuestro. No hubo argumentos futbolísticos hasta el final".

¿Le preocupa que pueda pasar algo raro con el tema arbitral ante Marathón?

"Yo de los árbitros no estoy hablando, sí de las interpretaciones que son diferentes; por ejemplo, Said Martínez es el mejor, por lejos, el mejor de Centroamérica. No digo que se haya equivocado, pero si comparo jugadas, tal vez estoy equivocado; tampoco hablo de las declaraciones específicamente de alguien".