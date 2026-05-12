Tabla de triangulares: Motagua se impone y se afianza en la cima del grupo

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su etapa más intensa y las posiciones en la triangular B quedaron al rojo vivo tras la victoria de Motagua sobre Olancho FC en el estadio Breve Vargas. El conjunto azul llegaba obligado a ganar para mantenerse con vida y respondió con autoridad al imponerse 2-0 en condición de visitante.

Los dirigidos por el Ciclón Azul mostraron carácter en uno de los partidos más importantes del campeonato y consiguieron tres puntos de oro gracias a las anotaciones de Rodrigo De Olivera y Alejandro Reyes. Motagua dominó gran parte del encuentro y aprovechó la presión que tenía Olancho FC, que ahora quedó comprometido en sus aspiraciones de avanzar a la gran final.

Con este resultado, Motagua alcanzó las cuatro unidades y dio el salto hasta la primera posición del grupo B. El equipo capitalino comenzó la jornada en el tercer lugar, pero la victoria cambió completamente el panorama de la triangular y ahora depende de sí mismo para avanzar a la disputa por el título del fútbol hondureño.