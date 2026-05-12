Tabla de triangulares: Motagua se impone y se afianza en la cima del grupo

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su etapa más intensa y las posiciones en la triangular B quedaron al rojo vivo tras la victoria de Motagua sobre Olancho FC en el estadio Breve Vargas. El conjunto azul llegaba obligado a ganar para mantenerse con vida y respondió con autoridad al imponerse 2-0 en condición de visitante.
Los dirigidos por el Ciclón Azul mostraron carácter en uno de los partidos más importantes del campeonato y consiguieron tres puntos de oro gracias a las anotaciones de Rodrigo De Olivera y Alejandro Reyes. Motagua dominó gran parte del encuentro y aprovechó la presión que tenía Olancho FC, que ahora quedó comprometido en sus aspiraciones de avanzar a la gran final.
Con este resultado, Motagua alcanzó las cuatro unidades y dio el salto hasta la primera posición del grupo B. El equipo capitalino comenzó la jornada en el tercer lugar, pero la victoria cambió completamente el panorama de la triangular y ahora depende de sí mismo para avanzar a la disputa por el título del fútbol hondureño.
En la segunda posición aparece Génesis PN, también con cuatro puntos, aunque Motagua se mantiene líder gracias a la ventaja deportiva obtenida por haber finalizado mejor ubicado durante las vueltas regulares del torneo. Ese criterio podría terminar siendo decisivo en la recta final de la competencia.
Por su parte, Olancho FC quedó en el tercer puesto con tres unidades y complicó seriamente sus posibilidades de clasificación. La derrota los dejó contra las cuerdas y ahora necesitan ganar en la próxima jornada para seguir soñando con la final.
La siguiente fecha será determinante para definir el futuro de la triangular B. Olancho FC y Génesis PN se enfrentarán el próximo viernes 15 de mayo en un duelo que podría nuevamente la tabla. Mientras tanto, Motagua chocará ante Génesis PN el 18 de mayo en un partido que podría ser una auténtica final adelantada, ya que una victoria azul le daría automáticamente el boleto a la gran final del Clausura 2026.