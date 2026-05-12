Romario Da Silva, de Motagua, sufre espeluznante fractura y sus compañeros terminan llorando

Olancho, Honduras.

Romario Da Silva, delantero brasileño del Motagua, sufrió este martes una grave y espeluznante lesión de tobillo en el partido de las triangulares ante Olancho FC, que lo deja imposibilitado para seguir jugando en el Torneo Clausura 2026 y prácticamente todo el año.

El jugador sudamericano de 36 años, titular en el equipo capitalino, se fracturó su tobillo izquierdo cuando defendía en un ataque de los olanchanos orquestado por Marlon 'Machuca' Ramírez.

Romario quiso despojar del balón al atacante olanchano y le cruzó el cuerpo, pero en su intento, su pie izquierdo se quedó trabado en la grama de la cancha y aunado a la velocidad que llevaba y el peso de su cuerpo, no puso sacar el pie y se lo fracturó. Da Silva cayó al suelo con gestos de mucho dolor.

Todo Potros pedía falta contra 'Machuca' Ramírez, pero no se habían fijado en la gravedad de la lesión de Romario. El brasileño sufrió una fractura en su tobillo izquierdo.