Air Runners y su sueño dorado rumbo a la Maratón de La Prensa

La Ceiba.

Lo vivido recientemente en el primer “Bootcamp” de La Ceiba dejó una huella especial en los integrantes del club Air Runners. Para ellos, más allá de competir, la experiencia significó convivir y compartir con corredores de distintas partes del país en un ambiente lleno de compañerismo. Air Runners nació en San Pedro Sula hace 10 años y con el paso del tiempo logró expandirse a distintas ciudades del país. En La Ceiba, el club ya cuenta con cinco años de existencia, creciendo poco a poco hasta reunir a decenas de corredores que hoy comparten la misma pasión por el atletismo y las carreras de fondo.

“Yo pude conocer personalmente a uno de los fundadores, don Luis Mejía, de San Pedro Sula, y le dije que cómo haría yo para ingresar. Me dijo que podía pertenecer y que, si acá más gente se integraba, yo era el encargado. Y así se han ido agregando poco a poco. Mi familia y yo empezamos este club acá, pero lo principal está en San Pedro Sula”, contó Ángel Bonilla.

Con disciplina y constancia, los corredores del club han hecho de las madrugadas parte de su rutina. “Salimos a correr los domingos a las 5:00 am. Tenemos nuestra práctica domingo a domingo y también hacemos salidas fuera de La Ceiba. Entrenamos en todo tipo de terreno”, explicó. La edición de oro de la Maratón de La Prensa despierta sentimientos especiales en quienes llevan años ligados al atletismo.

“Yo regresé ahorita después de 23 años, regresé a correr nuevamente en La Prensa porque la corrí en el 2001 y 2002, en aquellos tiempos que se corría a las dos o tres de la tarde. Me había inscrito varias veces y no había podido ir hasta el año pasado”, recordó. El club participará en distintas categorías y distancias, demostrando que cada corredor tiene su propia meta personal dentro de la competencia. “Hay compañeros que van en 5 kilómetros y otros van en 10. Yo desistí de correr los 5 kilómetros y entrenar para los 21”, señaló. Para Air Runners, participar en la Maratón de La Prensa va más allá de competir. “Significa estar en un evento que es de todo el país, el que más corredores jala, y siempre poder compartir con colegas del mismo club que vienen de Guatemala, Estados Unidos y otros países”, manifestó.

Con emoción y orgullo, el encargado del club también envió un mensaje a quienes todavía no se han inscrito para esta histórica edición de la carrera. “Yo les animo a los que aún no lo han hecho, que no lo piensen mucho y que vayan alistando ya los tenis y las maletas para poder vivir esa experiencia. Sinceramente se lo digo porque desde que la corrí por primera vez siempre quedé con ese recuerdo”, cerró.