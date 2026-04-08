10 cosas que debes saber de la Maratón Prensa-Gatorade 2026: Edición de ORO que hará historia

San Pedro Sula, Honduras.

La cuenta regresiva ha comenzado para el evento deportivo más esperado del año en Honduras. La Maratón La Prensa-Gatorade 2026, una cita que trasciende lo deportivo para convertirse en una celebración de esfuerzo, disciplina y sueños cumplidos. Este año, la carrera alcanza un hito histórico: 50 años de existencia. Medio siglo en el que miles de corredores han dejado huella, escribiendo una historia que hoy se honra con una edición especial: la esperada “Edición de Oro”.

Aquí te dejamos 10 preguntas y respuestas de lo que debes saber de la Maratón La Prensa-Gatorade 2026 ¿Cuándo comenzó la Maratón y bajo qué concepto surgió esta iniciativa? La Maratón La Prensa nació en 1976, en el marco de la tradicional Feria Juniana. En su primera edición fue bautizada como Maratón de “Resistencia”, un nombre que reflejaba el espíritu de quienes participaron: 210 corredores que marcaron el inicio de una historia inolvidable. Desde entonces, la competencia ha evolucionado constantemente hasta convertirse en un referente nacional e internacional, integrando no solo el alto rendimiento deportivo, sino también un fuerte compromiso social.



​​​​​​¿Cuántas ediciones se han desarrollado hasta la fecha? En 2026 celebramos los 50 años, una cifra que resume décadas de constancia y crecimiento. A lo largo de este tiempo, la carrera solo se ha detenido en tres ocasiones: en 2009 y durante 2020 y 2021 debido a la pandemia. Aun así, su legado se mantiene firme, consolidándose como una tradición inquebrantable en Honduras.



​​​​​​¿Por qué es considerada la competencia más importante del país? La Maratón La Prensa-Gatorade se ha ganado este reconocimiento por su combinación única de tradición, organización y convocatoria masiva.Su alto nivel competitivo atrae tanto a atletas élite como a corredores aficionados, nacionales e internacionales, convirtiéndola en el principal escenario del atletismo hondureño.

¿Cuántos corredores han acudido y cuántos se esperan en 2026? ​​​​​​Desde sus inicios, miles de corredores han formado parte de esta experiencia. Con el paso de los años, la participación ha ido en aumento, reflejando el crecimiento del evento. Para esta edición 2026, se proyecta una cifra récord de inscritos, impulsada por la celebración del 50 aniversario.

¿De qué nacionalidades son los corredores extranjeros?



La Maratón La Prensa-Gatorade ha trascendido fronteras, reuniendo atletas de distintos rincones del mundo. Han participado corredores de países como México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, así como potencias del atletismo como Kenia y Etiopía, además de naciones como Corea del Sur, Suiza y Ghana, entre otros. ¿Por qué es especial la edición 2026?



Porque representa un momento histórico: el 50 aniversario de la competencia, llamada la Edición de ORO, que celebra medio siglo de esfuerzo colectivo, crecimiento deportivo y miles de historias personales que han hecho de esta Maratón un símbolo nacional. ¿A beneficio de quién se realiza?



Este año, la carrera tendrá un importante propósito: apoyar a la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa impulsada por el influencer japonés Shin Fujiyama, que trabaja en favor de la educación el país. ¿Cuánto vale la inscripción y cómo participar? Las inscripciones ya están abiertas con un precio de preventa de 450 lempiras, disponible hasta el 15 de abril. Los suscriptores de Diario LA PRENSA podrán mantener este beneficio hasta el cierre oficial. El registro se realiza a través del sitio web www.maratonlaprensa.hn. ¿Cuáles son las categorías? La competencia cuenta con tres distancias: 5, 10.5 y 21 kilómetros.En los 5 km participan categoría general, por edades (19-39, 40-59 y 60+), colegial (12-18 años) y categorías especiales como no videntes, silla de ruedas y retos intelectuales.Las distancias de 10.5 km y 21 km incluyen categoría general y por edades. Todas las divisiones se compiten en ramas masculina y femenina. ¿Quién es el vigente campeón? El campeón de la edición 49 en la distancia de 21 kilómetros es el guatemalteco José Carlos González, quien se coronó con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 20 segundos.

¿Cuándo será la cena de gala y de qué trata?



La cena de gala se celebrará el viernes 15 de mayo. En este evento se reconoce a los atletas más sobresalientes de ediciones anteriores, en una noche dedicada a honrar el esfuerzo y la excelencia deportiva.¿Cuándo será la carrera este 2026?



La gran cita será el 14 de junio a las 5:00 de la mañana, como ya es tradición.Ese día, miles de corredores volverán a tomar las calles para escribir un nuevo capítulo en la historia de esta emblemática competencia. La edición número 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade no es solo una carrera. Es memoria, es presente y es futuro. Es el reflejo de un país que corre unido, que sueña en grande y que, paso a paso, sigue construyendo su propia historia.

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