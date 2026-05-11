Asfura: “Los problemas de Honduras no se resolverán en 103 días”

El presidente Nasry Asfura afirmó que los problemas de Honduras no se resolverán en poco más de tres meses de gobierno, luego de reunirse con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluyó la cuarta y quinta revisión del programa económico vigente con el país.
“A mí me cuentan los días, pero han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas de Honduras y no nos engañemos, no los vamos a resolver ni en 103 ni en 120 días”, expresó el mandatario, al defender las acciones emprendidas por su administración.
Asfura reaccionó tras el acuerdo alcanzado a nivel técnico entre el Gobierno y el FMI, en el que el organismo destacó avances en estabilidad macroeconómica, inversión social y fortalecimiento institucional.
La misión del Fondo, encabezada por Emilio Fernández, confirmó que la economía hondureña se mantiene resiliente pese a un entorno internacional complejo.
El caso de Honduras será conocido por el directorio ejecutivo del FMI a finales de junio, lo que podría abrir paso a un desembolso cercano a los 245 millones de dólares.
El mandatario hondureño aseguró que su gobierno mantiene una ruta orientada a atraer inversión, generar empleo y fortalecer áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura.
“Vamos a trabajar viendo siempre un mejor futuro para Honduras con seriedad”, dijo Asfura, quien insistió en que la administración pública debe avanzar con respeto al Estado de derecho y apertura a la inversión.
“Estamos trabajando, viendo un futuro mejor para Honduras con seriedad, con respeto al Estado de derecho y la inversión”, enfatizó.
El gobernante señaló que muchos de los problemas estructurales del país se arrastran desde hace años y que sus resultados no siempre serán perceptibles de forma inmediata.
“Hoy tal vez ustedes o varias personas no pueden percibir lo que está sucediendo ahora, pero el tiempo va a dar la razón de todos los pasos que estamos dando en estos momentos y de lo que hemos venido haciendo”, manifestó
Asfura sostuvo que su equipo de gobierno trabaja con una visión de largo plazo para colocar a Honduras en una mejor posición ante la comunidad internacional.
“Ustedes ven aquí un equipo serio que está viendo hacia adelante y poner a Honduras en el panorama mundial. Solo el tiempo va a dar fe de todo lo que se está haciendo”, recalcó.
El acuerdo técnico con el FMI representa un nuevo respaldo al programa económico hondureño, aunque su aprobación final dependerá del directorio ejecutivo del organismo.
De concretarse, el desembolso fortalecería el financiamiento previsto dentro del acuerdo vigente y daría margen al Gobierno para continuar con sus compromisos fiscales, sociales e institucionales.
La declaración de Asfura también marca una respuesta política a las críticas sobre el corto tiempo de su administración, al plantear que los avances económicos y sociales deberán medirse en el mediano plazo y no solo por los primeros días de gestión.