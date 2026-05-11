Asfura: “Los problemas de Honduras no se resolverán en 103 días”

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura afirmó que los problemas de Honduras no se resolverán en poco más de tres meses de gobierno, luego de reunirse con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluyó la cuarta y quinta revisión del programa económico vigente con el país.

“A mí me cuentan los días, pero han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas de Honduras y no nos engañemos, no los vamos a resolver ni en 103 ni en 120 días”, expresó el mandatario, al defender las acciones emprendidas por su administración.

Asfura reaccionó tras el acuerdo alcanzado a nivel técnico entre el Gobierno y el FMI, en el que el organismo destacó avances en estabilidad macroeconómica, inversión social y fortalecimiento institucional.

La misión del Fondo, encabezada por Emilio Fernández, confirmó que la economía hondureña se mantiene resiliente pese a un entorno internacional complejo.

El caso de Honduras será conocido por el directorio ejecutivo del FMI a finales de junio, lo que podría abrir paso a un desembolso cercano a los 245 millones de dólares.