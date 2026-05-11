Nueva escuela en Cerro Grande: la huella de Shin Fujiyama en la educación

Tegucigalpa, Honduras

El filántropo japonés Shin Fujiyama inició la construcción de una nueva escuela en la colonia Cerro Grande, zona 5 de Tegucigalpa, específicamente en el centro educativo Héctor Napoleón Bonilla, como parte de su proyecto de apoyo a la educación en Honduras. La obra corresponde a la tercera escuela que impulsa en la capital y forma parte de su meta de construir mil centros educativos en el país. El proyecto se desarrolla en una de las zonas más pobladas de Tegucigalpa, donde las instalaciones escolares han enfrentado un marcado deterioro durante los últimos años. Según explicó Fujiyama, la construcción podría completarse en un periodo de entre tres y cuatro meses, permitiendo avanzar posteriormente en otras comunidades con necesidades similares dentro del Distrito Central.

El centro educativo Héctor Napoleón Bonilla opera actualmente en condiciones precarias. Varias aulas han sido levantadas con madera deteriorada y materiales improvisados, incluyendo plástico, mientras que la sobrepoblación estudiantil ha obligado a compartir pupitres entre niños pequeños y alumnos de mayor edad por la falta de espacio. Docentes del centro habían denunciado desde hace aproximadamente dos años el estado crítico de la infraestructura escolar. Entre las problemáticas señaladas destacan filtraciones de agua dentro de las aulas, daños constantes en libros y materiales didácticos, así como el ingreso de serpientes debido al deterioro de las instalaciones. La situación generó preocupación entre maestros y padres de familia, quienes durante años solicitaron mejoras estructurales que permitieran garantizar condiciones más seguras y dignas para los estudiantes.