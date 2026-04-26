Shin Fujiyama presenta su proyecto “Mil Escuelas” en evento en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

La participación del filántropo e influencer japonés Shin Fujiyama en un evento internacional en Nueva York ha impulsado su proyecto educativo en Honduras, enfocado en comunidades vulnerables. Shin Fujiyama, reconocido por su labor social en el país y por maratones benéficas, presentó ante una audiencia global su ambicioso programa “Mil Escuelas”, con el que busca transformar el acceso a la educación. El evento reunió a personas de distintas partes del mundo interesadas en proyectos de impacto social, escenario en el que el activista compartió los avances y metas de su iniciativa.

A través de sus redes sociales, el también creador de contenido expresó la emoción que vivió al participar en la actividad, destacando el respaldo recibido. “Los nervios casi me vencen... pero con pura garra catracha logramos subirnos a ese escenario en Nueva York”, escribió en su cuenta de Instagram.