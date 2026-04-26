Shin Fujiyama presenta su proyecto “Mil Escuelas” en evento en Nueva York

La participación del filántropo e influencer japonés Shin Fujiyama en un evento internacional en Nueva York ha impulsado su proyecto educativo en Honduras, enfocado en comunidades vulnerables.
Shin Fujiyama, reconocido por su labor social en el país y por maratones benéficas, presentó ante una audiencia global su ambicioso programa “Mil Escuelas”, con el que busca transformar el acceso a la educación.
El evento reunió a personas de distintas partes del mundo interesadas en proyectos de impacto social, escenario en el que el activista compartió los avances y metas de su iniciativa.
A través de sus redes sociales, el también creador de contenido expresó la emoción que vivió al participar en la actividad, destacando el respaldo recibido.
“Los nervios casi me vencen... pero con pura garra catracha logramos subirnos a ese escenario en Nueva York”, escribió en su cuenta de Instagram.
Fujiyama señaló que la exposición internacional permitió que más personas conocieran el alcance del proyecto y decidieran sumarse a la causa.
“Anoche tuvimos la oportunidad de hablar sobre el sueño de Mil Escuelas frente a personas de todas partes del mundo... y decidieron creer en él”, manifestó.
El filántropo subrayó que el apoyo obtenido representa una oportunidad para continuar beneficiando a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
“Gracias a personas como ellas, vamos a seguir graduando jóvenes... especialmente a aquellos que crecieron sin el apoyo de una familia o de sus padres”, agregó.
El proyecto “Mil Escuelas” tiene como objetivo la construcción de 1,000 centros educativos en Honduras, priorizando zonas con limitaciones en infraestructura y acceso a la enseñanza.
Según explicó, la iniciativa ya se encuentra cerca de alcanzar la construcción o remodelación de las primeras 100 escuelas, lo que representa un avance significativo en su meta.
Fujiyama destacó que este tipo de espacios internacionales permiten ampliar el alcance del proyecto y consolidar alianzas que contribuyan a su sostenibilidad.