Mbappé está harto del Real Madrid: Increíble pelea con crack del equipo

El ambiente en el vestuario del Real Madrid atraviesa un momento delicado, y uno de los principales focos de tensión tiene como protagonista a Kylian Mbappé.
Mbappé, llamado a liderar el nuevo proyecto galáctico del club blanco, no oculta su frustración tras una segunda temporada en Real Madrid que ha vuelto a cerrar sin títulos, un golpe duro para un equipo acostumbrado a competir siempre por todo.
Aunque sus cifras goleadoras han estado a la altura de las expectativas, Mbappé considera que el nivel general del plantel no ha acompañado, señalando directamente la falta de sacrificio y compromiso de algunos de sus compañeros en momentos clave de la temporada.
Según diversas informaciones procedentes de Francia, el atacante se encuentra profundamente decepcionado con el rendimiento colectivo del Real Madrid.
El medio francés Le Journal du Real asegura que esta situación ha derivado en varios roces dentro del vestuario del Real Madrid.
Mbappé habría mantenido discusiones privadas con algunos futbolistas, recriminando actitudes y desempeños que, bajo su criterio, han sido determinantes para que el equipo firmara otro año en blanco.
En ese contexto, uno de los nombres que aparece en escena es el de Jude Bellingham, quien no habría dudado en cuestionar también ciertos aspectos del rendimiento del propio Mbappé, generando un cruce de opiniones entre dos de las grandes figuras del equipo.
La figura de Jude Bellingham dentro del vestuario del Real Madrid ha ido creciendo a una velocidad impresionante, no solo por su rendimiento en el campo, sino también por su personalidad y liderazgo.
Prensa internacional señala de que Bellingham y Mbappé se han peleado varias veces en lo que va de la temporada.
Bellingham, pese a su juventud, ha asumido una responsabilidad que normalmente recae en jugadores con más años en el club. Su forma de entender el fútbol pasa por la exigencia constante, y eso incluye no guardarse nada cuando siente que el equipo necesita más de una de sus grandes estrellas
Jude Bellingham está cansado de sacrificarse por una estrella como Mbappé que no corre. Se siente la tensión en cada mirada, en cada gesto de mal humor.
Mbappé, por su parte, ha llegado al club con el cartel de superestrella mundial, acostumbrado a ser el referente absoluto en cada equipo en el que ha jugado. Sin embargo, el contexto del Real Madrid es distinto: un vestuario lleno de figuras, egos y una historia que exige compromiso colectivo por encima de lo individual.
Pero la tensión no solo se limita al vestuario. Una parte importante de la afición madridista también ha comenzado a mostrar su descontento con el impacto del francés en el funcionamiento colectivo.
A todo esto se suman factores internos que han incrementado el malestar del jugador. Uno de ellos es la gestión de su lesión de rodilla, cuyo diagnóstico y tratamiento no habrían sido del todo acertados según el entorno del futbolista, generando incomodidad y dudas sobre el manejo médico dentro del club.
Por otro lado, la figura del técnico Álvaro Arbeloa tampoco termina de convencer al atacante francés. Desde su llegada al banquillo, Mbappé habría mostrado reservas respecto a su capacidad táctica y a ciertas decisiones técnicas. Entre ellas, no cayó nada bien la intención de ubicarlo en la banda derecha en algunos encuentros importantes.
El Diario Marca ha titulado: "Mbappé está harto". Según el rotativo, el francés está harto de sus constantes problemas físicos antes del Mundial y de las “ciertas locuras” en el vestuario, pues cada vez le molestan más algunos compañeros.
Finalmente, Mbappé también mantiene la percepción de que varios integrantes del plantel no están a su nivel competitivo, una idea que ha alimentado aún más la distancia dentro del grupo