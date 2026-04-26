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Los más valiosos: fichajes de mayor costo en la historia del fútbol hondureño

Estos representan los fichajes más caros en la historia del fútbol hondureño, movimientos que han elevado el nombre de varios jugadores.

Los más valiosos: fichajes de mayor costo en la historia del fútbol hondureño
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Estos son los fichajes más caros en la historia del fútbol hondureño, una lista que refleja los movimientos económicos más importantes de jugadores catrachos.
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15. Emilio Izaguirre: El lateral izquierdo fue comprado por el Celtic FC desde Motagua por €0.9 millones (24.3 millones de lempiras).

 Marcos Roque
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14. Denil Maldonado: El defensor fue vendido al Rubin Kazán desde Motagua por €1 millón (27 millones de lempiras).

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13. Rigoberto Rivas: El extremo fue traspasado al Hatayspor por €1.7 millones (45.9 millones de lempiras).

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12. Bryan Acosta: El volante fue fichado por el FC Dallas desde Real España por €2 millones (54 millones de lempiras).

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11. Kervin Arriaga: El mediocampista dio el salto a Europa por aproximadamente €2.5 millones (67.5 millones de lempiras).

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10. Andy Najar: El carrilero fue fichado por el Anderlecht desde D.C. United por €3 millones (81 millones de lempiras).

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9. Romell Quioto: El delantero fue traspasado al Houston Dynamo desde Olimpia por €3 millones (81 millones de lempiras).

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8. Dereck Moncada: El joven futbolista será fichado por el Lugano desde el Inter de Bogotá por €3.5 millones (94.5 millones de lempiras).

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7. Luis Palma: El extremo fue comprado por el Celtic desde el Aris Salónica por €4 millones (108 millones de lempiras).

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6. Anthony Lozano: El delantero fue fichado por el Girona desde el Barcelona B por €4 millones (108 millones de lempiras).

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5. Alberth Elis: El atacante fue comprado por el Girondins de Burdeos desde el Houston Dynamo por €6 millones (162 millones de lempiras).

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4. Wilson Palacios: El volante fue fichado por el Wigan desde el Birmingham City por €5 millones (135 millones de lempiras).

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3. Maynor Figueroa: El defensor fue adquirido por el Wigan Athletic por €7 millones (189 millones de lempiras).

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2. David Suazo: El delantero fue comprado por el Inter de Milán desde el Cagliari por €13 millones (351 millones de lempiras).

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1. Wilson Palacios: El mediocampista fue fichado por el Tottenham Hotspur desde el Wigan Athletic por €19 millones (513 millones de lempiras).

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