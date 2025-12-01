Shin Fujiyama se someterá a cirugía invasiva

Shin Fujiyama ha dado una noticia que ha desatado comentarios positivos hacia él, deseándole una pronta recuperación para que continué su noble labor en nuestro país.
Shin ha compartido una historia en su Instagram, en la que comunicó que fue al gimnasio por última vez, ya que el miércoles 3 de diciembre se someterá a una cirugía invasiva, es decir, un procedimiento que requiere cortar el tejido del paciente, ya sea abriendo la piel y los tejidos con incisiones o introduciendo instrumentos para acceder directamente al área quirúrgica.
Y es que el filántropo japonés con corazón hondureño ha dicho en varias ocasiones que el dolor que padece se volvió insoportable. Su lesión es por un daño de menisco de grado 3.
Hace un mes, el creador digital dijo que "estaba sufriendo", pero que estaba decidido a operarse para aliviar el dolor y recuperarse de la lesión. "He estado retrasando la decisión por el miedo de estar fuera del mundo deportivo por 6 meses (en rehabilitación) y nunca más poder ser el mismo atleta quitando el menisco, pero creo que ya llegó la hora para que esto no empeore más. Las pastillas del dolor ya no me funcionan", detalló el influencer.
Recientemente, el querido japonés enfrentó un reto físico exigente: corrió 100 kilómetros en 24 horas desde Talanga hasta Juticalpa, esto como parte de la celebración de la inauguración de la escuela número 100 construida por su fundación One Thousands School (Mil Escuelas).
Hace unas horas, Shin manifestó lo siguiente: "Estaré 6 meses en rehabilitación. Muchos me dicen: ´Hey, por qué vas hoy al gimnasio si es la última vez porque no vas a poder estos meses´. Bueno, es costumbre, ya que no quieren actualizar los resultados de las elecciones, esta es una forma de combatir la ansiedad".
¿Qué es un menisco? Es un cartílago de forma semilunar y de espesor menguante de la periferia al centro, que forma parte de la articulación de la rodilla y sirve para adaptar las superficies óseas de dicha articulación y para facilitar el juego de esta.
Una operación de menisco grado 3, también conocida como una reparación de menisco (sutura meniscal), tiene un tiempo de recuperación de 3 a 6 meses para la reincorporación completa a la vida diaria, y más tiempo para el regreso a deportes de alto impacto.
Para Shin, será vital seguir un programa de rehabilitación, reposo, dieta y no fumar para optimizar la recuperación, según la Cleveland Clinic y Mass General Brigham.
Shin Fujiyama ha estado expuesto a entrenamientos y retos físicos extremos, corriendo largas distancias en superficies duras. Una de las más recordadas es cuando corrió desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta Honduras en 2024. Un total de 3 mil kilómetros en cuatro meses, cruzando países como Guatemala y El Salvador.