Shin Fujiyama se someterá a cirugía invasiva

Hace un mes, el creador digital dijo que "estaba sufriendo", pero que estaba decidido a operarse para aliviar el dolor y recuperarse de la lesión. "He estado retrasando la decisión por el miedo de estar fuera del mundo deportivo por 6 meses (en rehabilitación) y nunca más poder ser el mismo atleta quitando el menisco, pero creo que ya llegó la hora para que esto no empeore más. Las pastillas del dolor ya no me funcionan", detalló el influencer.