Matan a joven tras recibir misteriosa llamada en La Masica, Atlántida

La Masica, Atlántida

La víctima fue identificada como Isis Carolina Matute , de 25 años de edad.

Una joven de 25 años fue asesinada tras contestar una llamada telefónica en el sector de San Juan Pueblo, municipio de La Masica , Atlántida, al norte de Honduras.

Según reportes preliminares, el ataque ocurrió mientras la víctima caminaba por una de las calles de la colonia Misión Esperanza. Fue en ese momento cuando sujetos armados la interceptaron. Antes había contestado una llamada telefónica. En ese momento le dispararon hasta arrebatarle la vida.

De acuerdo con información inicial, la joven había sido amenazada previamente. Su madre relató que incluso ella misma había sido víctima de un atentado con arma blanca tiempo atrás.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este crimen. Agentes de la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables.