Hallan muerto a joven reportado como desaparecido en Santa Rita, Yoro

Santa Rita, Yoro

Wilmer Geovanni Moncada Romero, de 40 años, fue encontrado sin vida en la comunidad de Guanchías Cerro, en el municipio de Santa Rita, Yoro, luego de haber sido reportado como desaparecido días atrás.

El hallazgo se produjo en un resumidero del sector conocido como Goteras 2, donde residentes de la zona alertaron a las autoridades tras percibir la presencia del cuerpo.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre había desaparecido días antes, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni del crimen.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias investigativas, mientras personal de Medicina Forense llevó a cabo el levantamiento cadavérico.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas de la muerte y dar con los responsables del hecho violento.