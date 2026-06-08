Joven asesinado en Gracias, Lempira, cuidaba de sus hermanos tras muerte de su madre

Lempira, Honduras

Darwin Lara Suate murió durante la madrugada de este lunes 8 de junio tras ser atacado con piedras en la comunidad de Pinal San José, en el municipio de Gracias, Lempira, en el occidente de Honduras.

El hecho violento ocurrió en una calle de tierra, a la orilla de unos potreros, donde el cuerpo del joven quedó tendido y fue encontrado posteriormente por vecinos del sector.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se habría originado durante una presunta riña entre varias personas que departían e ingerían bebidas alcohólicas en la zona.

En medio del altercado, Darwin Lara Suate habría sido agredido con piedras, sufriendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el mismo lugar del hecho.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y realizar las primeras diligencias investigativas, mientras personal de Medicina Forense efectuó el reconocimiento del cuerpo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del crimen, mientras el caso ha generado consternación entre familiares y vecinos de la comunidad, quienes recuerdan que el joven había perdido a su madre en un hecho violento años atrás.