Muere la Chef Sandra, querida presentadora hondureña en el día de su cumpleaños

La televisión hondureña y el mundo digital se encuentran de luto tras conocerse el fallecimiento de Sandra Díaz del Valle, conocida por miles de hondureños como la Chef Sandra. La reconocida presentadora, creadora de contenido y figura de la gastronomía nacional murió este miércoles 10 de junio, una fecha que coincidía con la celebración de su cumpleaños, según TV Azteca Honduras, que compartió una nota de duelo en sus redes sociales.
La noticia ha provocado una profunda conmoción entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y seguidores, quienes durante las primeras horas del día llenaron sus redes sociales de mensajes de felicitación, sin imaginar que la jornada terminaría marcada por la tristeza.
Chef Sandra se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión hondureña gracias a su cercanía con el público, su carisma frente a las cámaras y su pasión por la cocina. Durante los últimos años consolidó una sólida comunidad de seguidores tanto en televisión como en plataformas digitales.
Actualmente formaba parte del talento de TV Azteca Honduras, medio que confirmó su fallecimiento. En este medio compartía recetas, consejos culinarios y contenido relacionado con el bienestar y el estilo de vida en el programa "Venga la Alegría". Su participación la convirtió en una de las personalidades más reconocidas de la televisión matutina nacional.
Además de su faceta como chef y presentadora, Sandra Díaz del Valle logró conectar con la audiencia a través de sus redes sociales, donde compartía recomendaciones prácticas de cocina, experiencias personales y mensajes de motivación que inspiraban a miles de personas.
En el ámbito personal, mantenía una relación con Juan Fernando Lobo, conocido como Juanfer, con quien compartía pantalla en el programa "La Receta del Amor". Ambos habían construido una conexión que trascendía la televisión y era seguida con cariño por numerosos espectadores.
Originaria del municipio de La Libertad, en el departamento de Comayagua, Chef Sandra siempre se mostró orgullosa de sus raíces. A lo largo de su trayectoria promovió la gastronomía hondureña y destacó la riqueza cultural de distintas regiones del país.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Compañeros del medio artístico, seguidores y amigos expresaron su pesar por la partida de una figura que se ganó el respeto y el cariño del público gracias a su autenticidad y sencillez.
Muchos usuarios recordaron algunos de sus momentos más memorables en televisión y compartieron fotografías, videos y anécdotas que reflejan el impacto que tuvo en la vida de quienes la seguían diariamente.
Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su fallecimiento. La información disponible continúa en desarrollo y se espera que familiares o fuentes cercanas brinden mayores detalles en las próximas horas.