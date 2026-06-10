Muere la Chef Sandra, querida presentadora hondureña en el día de su cumpleaños

La televisión hondureña y el mundo digital se encuentran de luto tras conocerse el fallecimiento de Sandra Díaz del Valle, conocida por miles de hondureños como la Chef Sandra. La reconocida presentadora, creadora de contenido y figura de la gastronomía nacional murió este miércoles 10 de junio, una fecha que coincidía con la celebración de su cumpleaños, según TV Azteca Honduras, que compartió una nota de duelo en sus redes sociales.