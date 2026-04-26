Conozca cómo interponer una denuncia en el Ministerio Público

La Ceiba, Atlántida

El Centro Integrado (CEIN) es un espacio en el que el Ministerio Público y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para agilizar la recepción y trámite de denuncias. Si necesita interponer una denuncia, puede seguir este proceso:

Acuda a la recepción del CEIN, donde se le asignará un turno para ser atendido. Posteriormente, deberá relatar al funcionario lo ocurrido, indicando qué pasó, cuándo, dónde y quiénes estuvieron involucrados. La denuncia puede presentarse de forma verbal o escrita y, si lo prefiere, puede solicitar que su identidad se mantenga en confidencialidad.

El funcionario le explicará sus derechos y elaborará un acta de denuncia, la cual será ingresada al sistema del Ministerio Público. Una vez registrada, el caso se remite a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para la recolección de pruebas, entre ellas videos, peritajes y entrevistas.