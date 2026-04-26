Conozca cómo interponer una denuncia en el Ministerio Público

El Centro Integrado (CEIN) es un espacio en el que el Ministerio Público y la Policía Nacional trabajan de forma coordinada para agilizar la recepción y trámite de denuncias. Si necesita interponer una denuncia, puede seguir este proceso:
Acuda a la recepción del CEIN, donde se le asignará un turno para ser atendido. Posteriormente, deberá relatar al funcionario lo ocurrido, indicando qué pasó, cuándo, dónde y quiénes estuvieron involucrados. La denuncia puede presentarse de forma verbal o escrita y, si lo prefiere, puede solicitar que su identidad se mantenga en confidencialidad.
El funcionario le explicará sus derechos y elaborará un acta de denuncia, la cual será ingresada al sistema del Ministerio Público. Una vez registrada, el caso se remite a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para la recolección de pruebas, entre ellas videos, peritajes y entrevistas.
¿Necesito un abogado para denunciar?
No es necesario contar con un abogado para interponer una denuncia. Aunque tampoco es obligatorio presentar pruebas en ese momento, cualquier elemento que contribuya a sustentar el caso será útil para las investigaciones.
De acuerdo con una fuente de la Fiscalía de La Ceiba, interponer una denuncia “no debería ser motivo de miedo, ya que no hacerlo favorece la impunidad. Recuerde que tiene derecho a la confidencialidad de su identidad y a recibir protección si su integridad está en riesgo”.
Resolución preliminar
Si el caso lo amerita, las autoridades pueden adoptar medidas urgentes, como detenciones en flagrancia de los denunciados o la protección inmediata de la víctima.
El proceso puede derivar en la imposición de medidas cautelares o en la remisión del expediente a la instancia judicial correspondiente, dependiendo de la naturaleza del caso y de los elementos recabados.
El CEIN es un centro en el que fiscales y policías trabajan de manera conjunta para que las investigaciones se inicien de forma más ágil y coordinada. Además de la denuncia presencial o en línea, también se puede alertar a las autoridades a través del sistema 911 para iniciar la atención de un caso.