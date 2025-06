Carga laboral por fiscal es de hasta 1,500 casos, denuncian los acusadores públicos

San Pedro Sula, Honduras

"Para 2019 había muchos profesionales del derecho que ya habían completado el proceso de selección, pero no fueron contratados por la llegada de la pandemia. Entró el fiscal general Johel Zelaya y, hasta hoy, no se ha contratado nuevo personal", señalaron las fuentes.

La situación es calificada como insostenible por agentes del Ministerio Público, quienes aseguraron a LA PRENSA que esta problemática se repite en todo el país. Desde 2019 no se han contratado nuevos fiscales, pese a que, según datos internos, más de 200 han dejado la institución en ese período.

Otra unidad con elevada carga laboral es la Fiscalía de la Niñez , donde los fiscales atienden en promedio 1,000 expedientes cada uno. En particular, la etapa del menor infractor es una de las más exigentes para los acusadores públicos.

La denuncias a LA PRENSA también son porque los fiscales aseguran que se reconocen los días compensatorios por exceso de trabajo. “En varias oficinas, especialmente las locales, no los otorgan bajo el argumento de que no hay personal para cubrir las ausencias. Si no se otorgan en dos meses, los empleados los pierden”.

Las fuentes afirmaron que se abren nuevas unidades sin contratar más fiscales, lo que obliga a trasladar personal desde otras dependencias, incrementando aún más la carga laboral.

"Cada mes entran nuevos casos, y eso hace que el trabajo se acumule sin tregua", dijeron.“Entonces lo que pasa es que nos volvemos inefectivos e incapaces de dar respuesta, no solo en el área de fiscales, sino también en los peritajes que se requieren de Medicina Forense, donde también hay falta de personal y logística”, añadieron.

Argumentan que por esa presión, presentan casos sin suficiente sustento. “La institución está tocando fondo. Vamos cuesta abajo y no se vislumbran mejoras en el Ministerio Público”.

Los denunciantes mencionaron condiciones laborales tensas o desfavorables. “Ahora pesa más andar obligatoriamente con la chapa o el carnet, puesto que hacer bien nuestro trabajo. Se aplican procesos disciplinarios por situaciones irrelevantes o que ni siquiera son faltas”, dijeron fiscales, quienes por temor prefirieron omitir sus nombres.

Además, mencionaron reasignaciones de fiscales sin justificación aparente, con el aval del fiscal general Johel Zelaya.