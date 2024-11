Ministerio Público investiga a diputados y exdiputados por corrupción

Ayer, a las 11:49 am, el fiscal general Johel Zelaya declaró en su cuenta de X: “He ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado . La inmunidad no es impunidad, y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado”.

Tomé dijo a los medios de comunicación que la “fuerza pública no puede entrar (al CN) si no es con la autorización del presidente (Luis Redondo), y este día no hubo autorización”. Agregó que los fiscales se llevaron documentación que no forma parte de la investigación anunciada por el fiscal general Johel Zelaya.

Previo a la detención de su asesor, Luis Redondo, quien se encuentra participando en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos en Marruecos, expresó el apoyo a la acción ordenada por el fiscal. “Estoy en la disposición de entregar toda la información que esté en el Congreso Nacional. ¡Debemos erradicar la corrupción de raíz”, aseguró.