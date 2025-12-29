Ter Stegen se va del Barcelona: Sorprende el club español que sería su casa

Marc-André ter Stegen increíblemente estaría saliendo del FC Barcelona y sorprende el equipo español que sería su nueva casa en el 2026.
Con Joan García asentado en la titularidad, el regreso de Marc-André Ter Stegen, que fue titular en Copa del Rey frente al Guadalajara, se ha convertido en un problema para el FC Barcelona.
El experimentado portero Ter Stegen necesita mayor protagonismo si quiere estar en el próximo Mundial 2026 con la Selección Nacional de Alemania.
Tras unos días de desconexión junto a su pareja y su familia, Marc ter Stegen se reincorporó a los entrenamientos como el resto de la plantilla del FC Barcelona.
Si bien Marc-André Ter Stegen no tenía en mente salir del Barcelona, equipo con el que tiene contrato hasta 2028, podría ver con buenos ojos salir en calidad de cedido hasta final de temporada.
Lo hace en un contexto marcado por la incertidumbre deportiva y por un futuro que el club lleva meses contemplando lejos del Spotify Camp Nou, aunque el propio futbolista mantiene firme su voluntad de seguir.
Prensa española ha causado revuelo al informar de que Ter Stegen se irá del FC Barcelona en enero del 2026 y se marcharía cedido a préstamo a otro club de España.
"Ter Stegen está cada vez más cerca de fichar al Girona. Harán todo lo posible por ficharlo", informó Alfredo Martínez, destacado periodista deportivo de España.
Girona, que actualmente pelea por mantenerse en LaLiga, se plantea seriamente fichar a Marc-André ter Stegen. El arquero del Barcelona que ha perdido la titularidad y requiere minutos de juego para asegurar su convocatoria con Alemania rumbo al Mundial 2026.
En el Girona hay consenso en sumar al portero para cubrir el hueco en la portería y fortalecer el equipo de cara a la segunda mitad de la temporada.
Ter Stegen es considerado uno de los mejores porteros del mundo de la última década y uno de los guardametas más influyentes en la historia reciente del FC Barcelona.
Si bien en Girona no pueden hacerse cargo de la elevada ficha del internacional alemán, el Barcelona está dispuesto a hacerse cargo de gran parte de ella para liberar masa salarial y poder reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato.
El Girona marcha en el puesto 18 de la clasificación de la Liga española, pelea por no descender y se ilusiona con fichar a Ter Stegen.