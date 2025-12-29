Honduras se prepara para la declaratoria electoral de diputados y alcaldes

San Pedro Sula, Honduras.

A pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita la declaratoria oficial de resultados, el escrutinio especial de diputados y alcaldes continúa con retrasos, tensiones políticas y llamados urgentes a concluir el proceso para evitar mayor incertidumbre en el país. En un comunicado emitido este lunes y firmado por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, se aseguró entre líneas que sí habrá declaratoria en el plazo establecido, y que "no se permitirá bajo ninguna circunstancia" que se fracture el orden constitucional ni se altere la voluntad popular. Añadieron que cualquier actuación ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional constituye una "injerencia" y por lo tanto carece de facultades para emitir pronunciamientos. Las consejeras enfatizaron que en el escrutinio han ocurrido múltiples irregularidades, entre ellas la paralización injustificada de labores, tiempos excesivos o irrazonables en procesamiento de actas, anulación de actas sin causa legal y hechos de violencia en instalaciones institucionales. Asimismo, denunciaron que han actuado en defensa del sistema democrático pese a los ataques provenientes del Ministerio Público. Recordaron que, aún cuando algunas de sus actuaciones puedan ser objeto de precedentes, estas deben regirse estrictamente por la legalidad.

En ese sentido, señalaron que la prerrogativa del juicio político establece que, mientras dicho proceso no se haya agotado, el Ministerio Público no está facultado para presentar requerimientos en su contra, por lo que exigieron el cese inmediato de esas actuaciones.



Las consejeras también advirtieron que sectores de algunos partidos políticos han pervertido y secuestrado el proceso electoral mediante el uso indebido de juntas receptoras, acreditando a personas que han actuado deliberadamente para paralizar, distorsionar y obstruir el escrutinio especial. Finalmente, alertaron que pretender trasladar al CNE las consecuencias jurídicas y políticas de esos actos con el objetivo de impedir la declaratoria, constituye una conducta irresponsable que pone en riesgo la institucionalidad democrática.

Llamados para concluir

La mínima diferencia que registraron por la presidencia los candidatos Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, desató impugnaciones que obligó a abrir un escrutinio especial de casi 2,800 actas. Sin embargo, cuando restaban por revisar 306 actas, el CNE, en atención a un informe de auditoría que indicaba que ya era posible declarar un ganador, certificó a Asfura como ganador del nivel presidencial. Ahora, el plazo se agota para que el CNE proclame a los vencedores de los restantes cargos en disputa, como alcaldes y diputados. Un reciente informe de auditoría externa del CNE reveló que 61 alcaldías presentaron diferencias iguales o menores a cinco puntos porcentuales, en un universo de 879 actas con inconsistencias que requieren revisión. El documento recomendó priorizar aquellos municipios con mayor carga electoral, siguiendo un orden basado en el menor porcentaje de diferencia. Posteriormente sugirió revisar actas con diferencias inferiores a 10 puntos porcentuales y, finalmente, los casos que superan ese umbral.

El codirector del CNE, Allan Alvarenga, informó a LA PRENSA que como organismo electoral están a la espera de una resolución del Pleno de consejeros para autorizar formalmente la continuación de la declaratoria. Detalló que el proceso de escrutinio a nivel de diputados y alcaldes se inició en cuatro departamentos y terminó en la madrugada del lunes: Atlántida, Colón, Copán y Comayagua. “Según la ley, deben agotarse todas las instancias, pero estamos esperando la resolución del Pleno para que el proceso continúe”, dijo.

El escrutinio se reanudó hoy casi al mediodía, con 30 mesas electorales que permanecían pendientes, mientras el Pleno no había autorizado ampliación del escrutinio a otros departamentos con inconsistencias. A eso de las 6:30 PM, las dos consejeras autorizaron el escrutinio especial en las corporaciones con margenes estrechos. La cifra de alcaldías a revisar asciende a 66, dándole prioridad a la corporación municipal del Distrito Central, según un memorando firmado por Hall y López. Hasta las 7:00 de la noche, el CNE no había facilitado el listado de los municipios sujetos a revisión especial. Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Redondo, convocó a una sesión de trabajo de la Comisión Permanente y, después, aseguró públicamente que, si el CNE no emite la declaratoria este martes, los diputados del Pleno sí lo harán, incluyendo la revisión de más de 19,000 actas.

Datos: El 31 de octubre, la Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada por Luis Redondo, quien no convoca sesiones plenarias desde finales de agosto

El 31 de octubre, la Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada por Luis Redondo, quien no convoca sesiones plenarias desde finales de agosto El 30 de diciembre tiene el CNE para proclamar resultados definitivos de las elecciones generales, sino el asunto pasará al Congreso, según dicta la Constitución. Con el 99.93% de actas escrutadas y más de 2,000 actas con inconsistencias revisadas, el CNE declaró el 24 de diciembre como ganador de la presidencia del país a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con el 40.27% de los votos, apenas 0.74 puntos porcentuales por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Desde una visión técnica, el exmagistrado electoral, Augusto Aguilar, comentó que “si se hubiese trabajado de manera normal, este recuento habría tomado 15 o 20 días y ya se estaría dando la declaratoria completa. “La declaratoria puede hacerse, aunque impugnaciones se resuelvan luego, incluso con posibles cambios tras la verificación”, precisó. El analista político Olban Valladares sostuvo que quienes hoy entrampan el escrutinio deben demostrar carácter y dignidad. “En el triunfo cualquiera saca pecho, pero el carácter se mide en estos momentos, si estas disputas son solo por protagonismo, el castigo llegará en las próximas elecciones”, reflexionó. En medio del clima de incertidumbre, la plataforma Defensores de Honduras emitió un comunicado en el que reprochó la actitud del consejero Marlon Ochoa por no firmar la declaratoria. La organización recordó que, tras la declaratoria presidencial, es urgente avanzar sin más dilaciones en resultados de alcaldías y diputaciones para cerrar el proceso con legitimidad plena y brindar certeza jurídica. “Cada día que se posterga esta declaratoria genera incertidumbre y desgaste en la confianza ciudadana”, especificó la plataforma, que exhortó al CNE a concluir escrutinio no solo por cumplimiento legal, sino por gobernabilidad democrática.

Claves del proceso electoral

1. "Empate técnico" que desató la desconfianza

Tras la jornada de votación, marcada por el civismo y la tranquilidad, la mínima diferencia entre Asfura y Nasralla, mantuvo en vilo a los aspirantes y aumentó la incertidumbre en Honduras. Esta estrechez de resultados, sumada al retraso en su divulgación, las amenazas contra dos consejeras del CNE y las divisiones internas, debilitaron la credibilidad del organismo electoral. Nasralla no aceptó el triunfo de Asfura y anunció que defenderá "el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad", sin dar más detalles, mientras que Rixi Moncada, la aspirante del Partido Libre y relegada a un tercer lugar con menos del 20% de los votos, denunció un "fraude y una imposición extranjera".

2. Factor Trump y denuncias de injerencia

El proceso electoral también ha estado marcado por el respaldo a Asfura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que el Partido Libertad y Refundación calificó como una "injerencia extranjera".

Antes de las elecciones, Trump dijo que Asfura era el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", agregando que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas", en relación a los nexos políticos de la presidenta Xiomara Castro con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En este contexto, la presidenta Castro dijo que la "descarada injerencia" de Trump impidió el "libre" ejercicio del sufragio. Trump no solo respaldó públicamente a Asfura sino que cuando faltaban dos días para los comicios anunció el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, lo que concretó días después liberándolo de una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

3. Fallos técnicos y escrutinio especial

El ente electoral ordenó un escrutinio especial de 2,792 actas que presentaban inconsistencias, un proceso que se inició el 18 de diciembre, cinco días después de lo previsto y que ha estado signado por retrasos y paralizaciones derivadas de desacuerdos entre verificadores de los partidos políticos y fallos en los sistemas de transmisión de resultados.

El conteo también se vio impactado por denuncias de las consejeras Hall y López, representantes de los partidos Liberal y Nacional en el CNE, organismo integrado por delegados de las principales fuerzas políticas, quienes advirtieron sobre “dificultades internas y externas” que han afectado el proceso, algunas de ellas atribuidas Ochoa, representante de Libre.

4. Acusaciones de fraude y pedidos de nulidad

El Partido Libre denunció un "fraude" y solicitó la nulidad del proceso electoral, una posición respaldada por Nasralla, quien fue vicepresidente del Gobierno de Castro, alegando supuestas manipulaciones de actas y del sistema de transmisión de resultados. En este ambiente, la empresa colombiana ASD, responsable del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares de las Elecciones (Trep), certificó el 19 de diciembre su rol técnico en el proceso y dijo que confirmaba "la integridad de la información transmitida", negando la posibilidad de fraude durante los comicios.

5. Plazo legal para la declaratoria