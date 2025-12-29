Honduras se prepara para la declaratoria electoral de diputados y alcaldes

La mínima diferencia que registraron por la presidencia los candidatos Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, desató impugnaciones que obligó a abrir un escrutinio especial de casi 2,800 actas. Sin embargo, cuando restaban por revisar 306 actas, el CNE, en atención a un informe de auditoría que indicaba que ya era posible declarar un ganador, certificó a Asfura como ganador del nivel presidencial.Ahora, el plazo se agota para que el CNE proclame a los vencedores de los restantes cargos en disputa, como alcaldes y diputados.Un reciente informe de auditoría externa del CNE reveló que 61 alcaldías presentaron diferencias iguales o menores a cinco puntos porcentuales, en un universo de 879 actas con inconsistencias que requieren revisión. El documento recomendó priorizar aquellos<b> municipios</b> con mayor carga electoral, siguiendo un orden basado en el menor porcentaje de diferencia.Posteriormente sugirió revisar actas con diferencias inferiores a 10 puntos porcentuales y, finalmente, los casos que superan ese umbral.