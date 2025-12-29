Ledezma y Zambrano, los nombres que suenan para presidir el nuevo Congreso

Tegucigalpa, Honduras

Tomando en cuenta que Libertad y Refundación (Libre) estaría fuera de casi cualquier posibilidad y que, a lo sumo, podría servir como aval para que otro instituto político asuma la titularidad del Congreso Nacional, la disputa se centraría entonces entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, las fuerzas que obtuvieron el mayor número de diputados en las pasadas elecciones.

La intensa disputa por la presidencia de la República en el reciente proceso electoral ya quedó atrás. Ahora inicia la contienda y los movimientos de poder entre los partidos políticos para conquistar la presidencia del Poder Legislativo.

Hasta la tarde de este domingo el nuevo Congreso Nacional estaba conformado por 49 diputados nacionalistas, 41 liberales, 35 de Libre, dos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y uno de la Democracia Cristiana, haciendo un total de 128, con sus respectivos suplentes.

En el Partido Nacional se barajan dos opciones para presidir el Legislativo: Tomás Zambrano y Carlos Ledezma.

Zambrano, actual jefe de la bancada de diputados del Partido Nacional en el Congreso Nacional, es quizá el parlamentario con mayor simpatía entre sus compañeros nacionalistas y también dentro de la militancia “cachureca”, lo que lo coloca como uno de los aspirantes con mayores posibilidades de recibir el respaldo de su partido.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre tanto, Carlos Ledezma, diputado por el departamento de Choluteca, es conocido por su cercanía con el presidente electo Nasry Asfura. Esa relación y la confianza que mantiene con “Tito” Asfura podrían incidir en una eventual decisión a su favor.

El exprecandidato presidencial Salvador Nasralla impulsa la aspiración de su esposa, la diputada Iroshka Elvir, quien resultó reelecta, para que ocupe la presidencia del Congreso Nacional.

Sin embargo, no todo el liberalismo estaría de acuerdo con que Elvir asuma las riendas del Poder Legislativo, aun si se concretara una alianza con otros partidos que le garantice los votos necesarios.

Una de las voces más críticas a la pretensión de Nasralla es la de Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), quien ha manifestado públicamente, en reiteradas ocasiones, su rechazo a otorgarle ese poder político a Nasralla mediante la elección de su esposa.

“Quiero decirles que encuentro patética la posición del ingeniero Salvador Nasralla, respecto a que quiere la presidencia del Congreso Nacional para su esposa. Hablo a los verdaderos liberales. Nosotros corrimos por la presidencia de la República. Dejen de andar buscando premios de consolación”, expresó Contreras.