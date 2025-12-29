"Entiendan que perdieron las elecciones": Tomás Zambrano a Libre

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, envió un mensaje al Partido Libre pidiendo que "entiendan que perdieron las eleccones" y que "tienen que entregar las elecciones".
Zambrano, uno de los principales dirigentes de ese partido, que ganó la elección a nivel presidencial a través del candidato Nasry Asfura, consideró que Libre (partido oficialista) "juega con fuego" al "insinuar que buscan no entregar el poder".
"Entiendan, por favor, que perdieron las elecciones, tienen que entregar el poder pacíficamente. Dejen sus locuras e ilegalidades de la abusiva comisión permanente", escribió en redes sociales.
"El pleno del Congreso Nacional, que es la máxima autoridad, habilitó sesiones hasta el 20 de enero del 2026 y desautorizó todas las acciones de la ilegal comisión permanente, ya hay presidente electo y es Tito Asfura", añadió.
Por último, Zambrano escribió: "Ustedes con solo el hecho de insinuar que buscan no entregar el poder es constitutivo de delito, no Inventen con salir que quieren anular las elecciones. No jueguen con fuego. El pueblo fue claro y contundente el 30 de noviembre al decir 'fuera el familión y 'Libre nunca más'".
Asfura, ganador a nivel presidencial
Conocido como 'Papi a la orden' por su trato directo y su discurso centrado en el trabajo, Nasry Asfura se convirtió el miércoles en el virtual presidente electo de Honduras, tras una trayectoria marcada por dos intentos fallidos y el respaldo público del presidente de EE.UU., Donald Trump, a su candidatura.
Asfura, del opositor Partido Nacional, será el sucesor de la actual mandataria del país, Xiomara Castro, a partir del 27 de enero de 2026, tras imponerse en su tercer intento presidencial con el 40,26 % de los votos, según la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quedó en segundo lugar por un estrecho margen, con el 39,54 % de los sufragios, mientras que la postulante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se ubicó en la tercera posición.
Asfura venía de perder las elecciones generales de 2021, cuando la ganadora fue la hoy gobernante saliente Xiomara Castro, del izquierdista partido Libre, tras una alianza presidencial con Nasralla que puso fin a tres períodos consecutivos del Partido Nacional en el poder, entre 2010 y 2022, los últimos ocho bajo el mandato de Juan Orlando Hernández.