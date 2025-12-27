  1. Inicio
María Antonieta Mejía: nuevo gobierno restablecerá vínculos con países "excluidos"

"Vamos a recibir las cartas credenciales de forma ordenada y paulatina. Todos los países que quedaron por fuera por razones ideológicas tendrán nuevamente su espacio", expresó la designada presidencial electa

María Antonieta Mejía: nuevo gobierno restablecerá vínculos con países excluidos

El proceso para la recepción de cartas credenciales iniciará después de la toma de posesión del nuevo gobierno, dijo María Antonieta Mejía.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, aseguró que el próximo gobierno de Nasry Asfura restablecerá las relaciones con países cuyas misiones diplomáticas no pudieron presentar credenciales durante la administración saliente.

En declaraciones brindadas a la emisora W Radio de Colombia, Mejía consideró que esa situación respondió a criterios ideológicos que serán corregidos.

¿De qué habló Nasry Asfura con Daniel Ortega tras ser declarado presidente electo?

Afirmó que el nuevo gobierno abrirá nuevamente las puertas a todas las representaciones diplomáticas.

"Vamos a recibir las cartas credenciales de forma ordenada y paulatina. Todos los países que quedaron por fuera por razones ideológicas tendrán nuevamente su espacio", expresó.

Subrayó que la política exterior de la próxima administración estará orientada a recomponer vínculos internacionales bajo un enfoque amplio y equilibrado, priorizando el respeto mutuo y la cooperación entre Estados.

Entre las representaciones diplomáticas que permanecieron sin acreditación oficial durante el actual periodo figuran el embajador de Israel, Nadav Goren; el cónsul de Ucrania, César Elvir; y el embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, entre otros.

Durante el gobierno saliente, varios países manifestaron públicamente que enfrentaron obstáculos para formalizar su representación en Honduras, señalando que no se les permitió completar el proceso de acreditación diplomática.

Arcadia Foundation felicita a Asfura y pide un quiebre real con la corrupción

Mejía afirmó que esa situación será revertida y que Honduras retomará una política exterior "abierta y sin sesgos", alejada de exclusiones motivadas por afinidades o diferencias ideológicas.

Finalmente, explicó que el proceso para la recepción de cartas credenciales iniciará después de la toma de posesión del nuevo gobierno, conforme a los protocolos establecidos por la Cancillería hondureña y la normativa diplomática internacional.

