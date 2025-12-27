Arcadia Foundation felicita a Asfura y pide un quiebre real con la corrupción

Tegucigalpa, Honduras

A juicio de la organización, el resultado refleja un rechazo ciudadano al modelo del socialismo del siglo XXI impulsado por Manuel Zelaya y la presidenta Xiomara Castro , y subraya que esa decisión fue tomada por la vía democrática.

En un pronunciamiento público, la fundación destacó que el resultado de las elecciones, definido por un margen estrecho entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, envió un mensaje claro desde las urnas y relegó al proyecto político de Libre a un tercer lugar.

La organización Arcadia Foundation expresó este sábado su reconocimiento al pueblo hondureño por la jornada electoral del pasado 30 de noviembre y felicitó a Nasry Juan Asfura Zablah por su proclamación como presidente electo de la República para el periodo 2026-2030 .

No obstante, Arcadia Foundation advirtió que la victoria electoral no representa un “cheque en blanco” para el nuevo gobierno y que, debido a lo ajustado del resultado, la responsabilidad política de Asfura es aún mayor.

“La legitimidad democrática no se agota en la proclamación de resultados”, señala el comunicado, al insistir en que el nuevo gobierno de Nasry Asfura debe demostrar con hechos una ruptura real con prácticas asociadas a corrupción, narcotráfico e impunidad.

Entre los principales desafíos, la fundación planteó la necesidad de una depuración profunda del Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad, con el fin de fortalecer la justicia interna y evitar que casos de alto impacto sigan resolviéndose fuera del país.

También cuestionó la falta de acciones contundentes contra la relación entre política y narcotráfico, señalando que la ausencia de investigaciones en casos ampliamente conocidos constituye una forma de omisión institucional.

Arcadia Foundation exhortó además a poner fin a la cercanía con gobiernos identificados con el socialismo del siglo XXI, al considerar que sus vínculos con el crimen organizado y el debilitamiento del Estado de derecho están ampliamente documentados.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la situación de la diáspora hondureña en Estados Unidos, a la que calificó como una deuda histórica no saldada por sucesivos gobiernos.

La organización recordó que los migrantes sostienen una parte significativa de la economía nacional a través de las remesas, pero continúan siendo tratados únicamente como fuente de ingresos y no como una comunidad con derechos plenos.

En ese sentido, llamó al presidente electo a construir una política de Estado integral hacia la diáspora, que incluya protección consular efectiva, asesoría legal y migratoria, acceso a servicios básicos, educación a distancia y mecanismos transparentes para la inversión productiva.