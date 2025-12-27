  1. Inicio
¿De qué habló Nasry Asfura con Daniel Ortega tras ser declarado presidente electo?

Nasry Asfura confirmó el acercamiento con Daniel Ortega en su primera entrevista como presidente electo, donde mencionó el intercambio con el mandatario nicaragüense, pero, ¿qué fue lo que hablaron?

1 de 14

Tras ser declarado ganador de las elecciones presidenciales en Honduras, Nasry Asfura ofreció su primera entrevista como presidente electo para el período 2026-2030, en ella reveló una conversación que ha llamado especialmente la atención: un diálogo directo con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
2 de 14

Asfura confirmó el acercamiento en la entrevista concedida a CNN, donde dejó entrever que el intercambio con el mandatario nicaragüense estuvo centrado en temas sensibles para Centroamérica. Pero, ¿qué fue lo que hablaron?

 Fotografía: LA PRENSA
3 de 14

Antes de esa conversación, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ya habían enviado una carta formal al presidente electo hondureño, en la que destacaron la importancia de la cercanía entre ambos países y la necesidad de avanzar en intereses comunes.
4 de 14

En el mensaje, la pareja presidencial subrayó que "la cercanía geográfica puede y debe traernos puntos de encuentro en estos caminos que debemos hacer de concordia y avances de nuestra hermandad y del bien común".

 Fotografía: Agencia EFE
5 de 14

Horas después de recibir esa felicitación, Asfura dijo públicamente que sostuvo una conversación directa con Ortega y Murillo, despejando cualquier duda sobre la existencia del contacto diplomático.

 Fotografía: LA PRENSA
6 de 14

"Tuve la oportunidad de hablar con ellos (Daniel Ortega y Rosario Murillo). Hablamos del trabajo de la región, de la paz y tranquilidad que debe haber en la región", relató el presidente electo durante la entrevista.
7 de 14

En su explicación, Asfura insistió en la necesidad de fortalecer la relación entre países vecinos, señalando que la estabilidad regional es una responsabilidad compartida.

 Fotografía: LA PRENSA
8 de 14

"Somos países vecinos donde debemos tener la mayor hermandad posible para tener esa paz en la región", añadió, al profundizar sobre el tono del diálogo sostenido.

 Fotografía: LA PRENSA
9 de 14

Sin embargo, el intercambio no pasó desapercibido para el periodista de CNN, quien cuestionó a Asfura sobre su disposición a mantener relaciones con el gobierno de Ortega, pero no con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

 Fotografía: LA PRENSA
10 de 14

El comunicador recordó que ambos regímenes han sido duramente señalados a nivel internacional por prácticas autoritarias y denuncias de represión, lo que abrió un nuevo matiz en la conversación.

 Fotografía: LA PRENSA
11 de 14

Ante el cuestionamiento, Asfura respondió que Nicaragua ocupa un lugar distinto en la política exterior hondureña, principalmente por su condición de país fronterizo.

 Fotografía: LA PRENSA
12 de 14

"Es un país hermano, vecino, y nuestras relaciones son muy distintas a lo que pueda suceder en Venezuela... Yo creo que hay muchas oportunidades de poder seguir adelante con temas interesantes para que la región tenga estabilidad", expresó.

 Fotografía: LA PRENSA
13 de 14

Más allá de Nicaragua, el presidente electo también reveló que ya inició contactos con otros líderes centroamericanos, confirmando que sostuvo comunicación con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

 Fotografía: LA PRENSA
14 de 14

Además, señaló que está a la espera de un eventual acercamiento con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre su victoria: "Creo que en algún momento se va a presentar la oportunidad".

 Fotografía: LA PRENSA
