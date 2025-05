Fiscal Johel Zelaya afirma que el Ministerio Público no es selectivo con la ley

Tegucigalpa, Honduras

"El Ministerio Público no es selectivo. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a estar a sus anchas. Así, hay un grupo de fiscales y un grupo de administrativos mandando niveles que estoy investigando. Porque el Ministerio Público no es potrero de nadie, el Ministerio Público se va a respetar", afirmó el titular del MP.

Su reacción surge luego de los cuestionamientos que han surgido contra la Fiscalía por las acciones hacia Vásquez ante la supuesta existencia de narcovideos, cuando no hay ni una sola acción contra "Carlón" Zelaya por su narcovideo negociando "la mitad para el comandante".

Sobre los videos en los que el general en condición de retiro cuestiona el trabajo de Zelaya, el fiscal respondió: "Yo no necesito estar saliendo a explicar cada video que dice que este señor salga ni tan siquiera cuestionarlo".

"El pueblo sabe dónde está y cómo anda, yo no tengo ningún prejuicio contra él. Entiendo a los familiares, por ahí me dicen que hay un muchachito irrespetuoso. Yo igual no valoro esos temas y entiendo a los familiares que se sienten agredidos. No es fácil. Es padre, es su tío, es un esposo, es un hijo. Y en ese sentido, pues, lamentamos lo que está pasando, pero la ley es la ley", agregó.