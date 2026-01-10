Xiomara Castro pide nuevo escrutinio de las elecciones en Consejo de Ministros

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una reunión del Consejo de Ministros, que inicie "de inmediato" un conteo "de todos los votos" de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, aún cuando el ente electoral ya declaró a los ganadores de los comicios. "Hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional se mande una nota al Consejo con la copia de La Gaceta para que lo inicien de inmediato, caso contrario será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como establece la Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 7", dijo a la prensa el presidente de la junta directiva del poder Legislativo, Luis Redondo. "Nosotros estamos pidiendo desde el Congreso Nacional de la República, en un hecho histórico, que se cuenten todos los votos de las 19.167 juntas receptoras de votos y que gane quien gane, no importa quién es el que resulte ganador, sea respetado después de que se complete el escrutinio total de las juntas receptoras de votos. Que se respete el voto de todo el pueblo hondureño", agregó Redondo, quien participó en la reunión del Consejo de Ministros.

El viernes, un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), en una sesión extraordinaria del Parlamento, aprobó una iniciativa de Redondo orientada a que se cuenten todos los votos. La iniciativa fue sancionada por la presidenta hondureña y fue publicada en el diario oficial La Gaceta, en un hecho que juristas, la oposición y analistas consideran improcedente porque el CNE ya dio una declaración oficial de los ganadores de los comicios, en los que el candidato presidencial ganador fue Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.A la sesión del Legislativo no se le permitió el ingreso a más de 70 diputados de la oposición, según sus propias denuncias.