Advierten que reunión del Consejo de Ministros podría vulnerar el orden constitucional

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta Xiomara Castro ha convocado a una inusual reunión del Consejo de Ministros y hay muchas conjeturas sobre el objetivo de esta cita. El gobierno ha mantenido un silencio sepulcral sobre el proceso de transición gubernamental y ni siquiera ha nombrado una comisión, como es usual y normal después de las elecciones. Aunque la presidenta Castro ha dicho que entregará el poder el 27 de enero, lo cierto es que no hay una señal activa que indique la transición.

Las elecciones del 30 de noviembre estuvieron accidentadas por el boicot relevante del partido gobernante y del representante de Libre en el Consejo Nacional de Elecciones (CNE). A pesar de ello, el 24 de diciembre el CNE emitió una declaración en el nivel presidencial, dando por ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. El 30 de diciembre hizo la declaración en el nivel de diputados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Desde entonces, se han venido dando acciones para torpedear no solo la asunción del nuevo presidente el 27 de este mes, sino también la instalación de la nueva legislatura con los diputados electos en las elecciones del 30 de noviembre. La Constitución establece una reunión preliminar instalada el 21 de enero por el ministro de Gobernación y una segunda reunión el 23 para elegir la junta directiva en propiedad. La legislatura se instala el 25 de enero. Sin embargo, en las últimas horas hay varias conjeturas sobre el propósito de la convocatoria del Consejo de Ministros para la tarde de este sábado 10 de enero, en Casa Presidencial, a las 3:00 de la tarde, hora local. Algunos estiman que el objetivo es que el Consejo de Ministros ordenará al jefe de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, que abra las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), donde se guarda todo el material electoral, y entregue lo que allí se tiene a fiscales del Ministerio Público. Como se sabe, Johel Zelaya ha encabezado acciones contra las autoridades del CNE y es señalado de promover ataques contra la institucionalidad. A eso se suma el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien recibió una aplastante derrota en las elecciones y desde antes también figuraba en acciones contra la institucionalidad electoral.

Decreto que ordena nuevo escrutinio electoral