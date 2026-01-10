Ola de rechazo provoca decreto que ordena al CNE nuevo escrutinio

Una ola de rechazo nacional e internacional ha provocado el decreto legislativo que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un nuevo escrutinio, una medida que ha sido cuestionada por sectores empresariales, políticos y por el gobierno de Estados Unidos, al considerar que vulnera la voluntad expresada en las urnas por millones de hondureños.
Desde el sector privado, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado a respetar los resultados electorales y el mandato ciudadano, subrayando la importancia de preservar el sistema democrático del país.
1. Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo @Lredondo desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer.— Presidente de COHEP (@PresidenteCOHEP) January 10, 2026
"Desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer", expresó la titular del Cohep.
A las críticas también se sumó el Foro Madrid, que en un pronunciamiento público lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo político del país, señalando riesgos graves para la institucionalidad.
"El Partido Libre busca convertir al país en el nuevo refugio del narcoterrorismo", expresó el Foro Madrid en su pronunciamiento.
Por su parte, el diputado Tomás Zambrano responsabilizó directamente a las máximas autoridades del Congreso Nacional y del Ejecutivo, cuestionando la legalidad del decreto aprobado.
En declaraciones, Zambrano acusó directamente al presidente del Congreso, Luis Redondo, al partido Libertad y Refundación (Libre) y a la mandataria Castro de impulsar una acción que "carece de sustento constitucional".
Desde el sector empresarial de la zona norte, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés recordó que la autoridad electoral ya cumplió con su mandato constitucional y que cualquier intento de desconocerlo atenta contra el orden legal.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés dijo que "la declaratoria que recoge la voluntad del pueblo hondureño ya fue emitida por el Consejo Nacional Electoral, que es la institución autorizada por la Constitución de la República para señalar quiénes son las autoridades electas por decisión popular y no puede ser ignorada".
Posición Institucional— CCIC (@CCICHN) January 10, 2026
La 𝐂𝐂𝐈𝐂 rechaza decreto aprobado por diputados del Congreso Nacional que pretende anular declaratoria del CNE ⤵️ pic.twitter.com/tvzQ95MRJl
El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado advirtió que cualquier intento de anular el proceso electoral tendrá consecuencias serias para Honduras.
El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró: "Las voces de 3.8 millones de hondureños se han alzado, y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados electorales. Los intentos de anular ilegalmente las elecciones hondureñas tendrán graves consecuencias".
The voices of 3.8 million Hondurans have spoken, and the National Electoral Council has certified the election results. Attempts to illegally overturn Honduras’s election will have serious consequences. Political violence has no place in the democratic process. Hondurans deserve...— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 10, 2026